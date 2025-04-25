В Германии раскритиковали план Трампа по Украине как акт капитуляции

Бундестаг. Фото иллюстративное: bundestag.de

Предложение мирного плана президента США Дональда Трампа о прекращении войны России против Украины вызвало резкую негативную реакцию в Германии. Представитель по внешнеполитическим вопросам Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер назвал его "актом капитуляции".

Об этом сообщает tagesshau.

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"Конечно, ни Европа, ни Украина не могут на это согласиться, потому что тогда наша безопасность окажется под еще большей угрозой", — сказал Кизеветтер.

По данным американских СМИ, предложенный план предусматривает не только признание Крыма частью России, но и фактическое принятие оккупации Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Более того, в документе говорится и о возможном смягчении санкционного давления на Москву.

В Берлине считают, что такое соглашение не только легитимизирует захват украинских территорий, но и создает опасный прецедент для всего евроатлантического пространства. По мнению Кизеветтера, подобная инициатива лишь усилит аппетиты Кремля и поставит под угрозу стабильность региона.

Напомним, несколько дней назад в медиа появились подробности пунктов мирного плана от США для Украины и России.

Украина взамен выдвинула свои требования относительно гарантий безопасности и отказалась каким-либо образом признавать оккупацию Россией.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Зеленского и заявил, что с ним сложно договориться.