Деталі про мирний план — чого вимагає Україна і які гарантії безпеки

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у лютому. Фото архівне: Офіс Президента України

У мирному плані для закінчення війни містяться пункти, де йдеться, що Україна не підтримає окупацію своїх територій з боку Росії, і вимагає, щоб світова спільнота не визнавала такі території власністю країни-агресорки. Крім того, Київ застерігає від наслідків для усього світу, якщо Крим визнають російським.

Про це повідомляє The Telegraph, який ознайомився з деталями документа мирного плану.

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Україна категорично проти поступитися територіями Росії для миру

Досьє з вимогами України, яке опинилося в розпорядженні видання The Telegraph, свідчить, що будь-яке міжнародне визнання контролю Росії над Кримом чи іншими окупованими українськими територіями має бути категорично виключене.

Перші два пункти документа акцентують, що мирна угода має бути представлена світовій спільноті як така, що базується на принципах міжнародного права, а не як результат односторонньої капітуляції. У документі окремо згадується, що поступки у цьому питанні створюють небезпечний прецедент. Мовляв, це може спровокувати Китай напасти на Тайвань.

Україна наголошує, що будь-які домовленості мають супроводжуватися чітко зафіксованими міжнародними гарантіями безпеки. Без цього Україна не готова навіть тимчасово поступатися жодною частиною своєї території.

У третьому пункті йдеться, що Україна хоче можливості одноосібно впливати на хід переговорів і повернути Київ у центр прийняття рішень щодо майбутнього миру.

Четвертий пункт містить чітке застереження як для США, так і для НАТО: дозволити Росії зберегти контроль над Кримом — це означає залишити їй можливість продовжувати загрожувати не лише Україні, а й союзникам у Чорноморському регіоні, зокрема Туреччині, Румунії та Болгарії.

Останній, п’ятий пункт прямо вказує: Москва не повинна отримати жодних механізмів, які б дозволили їй обмежити чисельність української армії або стримувати розвиток оборонно-промислового комплексу України.

Нагадаємо, у США тим часом погрожують Україні, якщо влада не погодиться прийняти мирний план на умовах Росії, який є невигідним та небезпечним для суверенітету країни.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп зробив неоднозначну заяву, що президент Росії нібито готовий до миру, а з Володимиром Зеленським складно домовитися.