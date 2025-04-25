Детали о мирном плане — чего требует Украина и какие гарантии безопасности

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в феврале. Фото архивное: Офис Президента Украины

В мирном плане для окончания войны содержатся пункты, где говорится, что Украина не поддержит оккупацию своих территорий со стороны России и требует, чтобы мировое сообщество не признавало такие территории собственностью страны-агрессора. Кроме того, Киев предостерегает от последствий для всего мира, если Крым признают российским.

Об этом сообщает The Telegraph, который ознакомился с деталями документа мирного плана.

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Украина категорически против уступить территории России для мира

Досье с требованиями Украины, которое оказалось в распоряжении издания The Telegraph, свидетельствует, что любое международное признание контроля России над Крымом или другими оккупированными украинскими территориями должно быть категорически исключено.

Первые два пункта документа акцентируют, что мирное соглашение должно быть представлено мировому сообществу как основанное на принципах международного права, а не как результат односторонней капитуляции. В документе отдельно упоминается, что уступки в этом вопросе создают опасный прецедент. Мол, это может спровоцировать Китай напасть на Тайвань.

Украина отмечает, что любые договоренности должны сопровождаться четко зафиксированными международными гарантиями безопасности. Без этого Украина не готова даже временно уступать ни одной частью своей территории.

В третьем пункте говорится, что Украина хочет возможности единолично влиять на ход переговоров и вернуть Киев в центр принятия решений относительно будущего мира.

Четвертый пункт содержит четкое предостережение как для США, так и для НАТО: позволить России сохранить контроль над Крымом — это значит оставить ей возможность продолжать угрожать не только Украине, но и союзникам в Черноморском регионе, в частности Турции, Румынии и Болгарии.

Последний, пятый пункт прямо указывает: Москва не должна получить никаких механизмов, которые бы позволили ей ограничить численность украинской армии или сдерживать развитие оборонно-промышленного комплекса Украины.

Напомним, в США тем временем угрожают Украине, если власть не согласится принять мирный план на условиях России, который является невыгодным и опасным для суверенитета страны.

В свою очередь президент США Дональд Трамп сделал неоднозначное заявление, что президент России якобы готов к миру, а с Владимиром Зеленским сложно договориться.