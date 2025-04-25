В МИД Украины опровергли выход США из мирного процесса

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли заявления госсекретаря США Марка Рубио относительно подготовки Соединенных Штатов к выходу из переговорного процесса об урегулировании войны. Там отметили, что не все процессы дипломатии являются публичными.

Об этом высказался представитель МИД Украины Георгий Тихий в комментарии для Новини.LIVE.

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По словам Георгия Тихого, подобные заявления воспринимаются не как свидетельство об изменении курса США, а как часть коммуникационной стратегии.

"Считаем, что это часть самой коммуникационной санкции, то есть посылая такие сигналы публично, американская сторона пытается стимулировать мирный процесс, то есть ускорить его таким образом. Мы именно в таком контексте рассматриваем, и какого-то официального, дипломатического закрытыми каналами о подготовке к выходу из мирного процесса, мы сейчас не получали", — подчеркнул представитель украинского МИД.

Он также подчеркнул, что публичная риторика — лишь верхушка сложной дипломатической работы, большая часть которой происходит за закрытыми дверями.

"Просто дипломатия, она требует части процесса. Украина придерживается принципиальной позиции, Конституции Украины, национальных интересов Украины. Я в этом могу абсолютно четко всех заверить", — подчеркнул Тихий.

Спикер также призвал не поддаваться на спекуляции и предположения, которые могут возникать в обществе из-за отсутствия полной информации о переговорах. По его словам, это нормальная часть дипломатической работы, которая не всегда может быть вынесена на всеобщее обозрение.

Напомним, несколько дней назад стали известны некоторые пункты из мирного плана, который США предложила Украине — там речь шла об отказе от оккупированных Россией территорий и другие требования.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио пригрозил Украине, что они выйдут из переговорного процесса, если Киев не согласится на условия перемирия. Такую же риторику вел и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Украина в свою очередь обнародовала свои требования к мирному плану, где отвергла любое признание оккупированных территорий российскими и возможность России контролировать численность украинской армии.

Добавим, что в Германии резко раскритиковали мирный план от Трампа и назвали его актом капитуляции.