Росія пригрозила відповіддю на санкції США та ЄС

Кремлівський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Після оголошення нових санкцій проти російських енергетичних гігантів Кремль відреагував різкою критикою на дії Вашингтона. Низка топчиновників Кремля почали погрожувати США.

Про це повідомляє Sky News.

Російські чиновники почали погрожувати США через 19-й пакет санкцій

Міністерство закордонних справ РФ назвало рішення адміністрації президента Дональда Трампа "контрпродуктивним" і таким, що "не сприяє досягненню миру в Україні".

Йдеться про санкції, накладені на дві найбільші нафтові компанії — "Роснефть" і "Лукойл". У Москві переконані, що подібні кроки лише поглиблюють кризу та віддаляють перспективу переговорів.

Зокрема, речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що якщо адміністрація Трампа піде шляхом своїх попередників, це завершиться провалом.

Крім того, Москва пригрозила "болючою відповіддю" у разі, якщо Захід конфіскує заморожені російські активи для підтримки України. За словами Захарової, подібні дії "є прямою крадіжкою" й не мають законного підґрунтя. Вона підкреслила, що будь-яка спроба використати ці кошти матиме серйозні наслідки для тих, хто ухвалить таке рішення.

Тим часом один із найближчих союзників Володимира Путіна, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, заявив, що запроваджені США санкції — це "акт війни проти Росії".

Він назвав Трампа "миротворцем, який остаточно став на шлях війни", та додав, що Сполучені Штати відверто позиціонують себе противником Росії своїми діями.

Нагадаємо, разом з тим стало відомо, що зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна в Угорщина була скасована.

Тим часом Володимир Зеленський подякував партнерам за санкційний тиск на Росію і додав, що триватимуть й надалі інші обговорення щодо посилення санкцій.

Водночас Дональд Трамп прокоментував, чому лише зараз спромігся запровадити санкції проти Росії.