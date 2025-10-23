Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Кремлі почалась істерика через санкції — лунають погрози до США

В Кремлі почалась істерика через санкції — лунають погрози до США

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 13:43
Оновлено: 13:42
Росія пригрозила відповіддю на санкції США та ЄС
Кремлівський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Після оголошення нових санкцій проти російських енергетичних гігантів Кремль відреагував різкою критикою на дії Вашингтона. Низка топчиновників Кремля почали погрожувати США.

Про це повідомляє Sky News.

Реклама
Читайте також:

Російські чиновники почали погрожувати США через 19-й пакет санкцій

Міністерство закордонних справ РФ назвало рішення адміністрації президента Дональда Трампа "контрпродуктивним" і таким, що "не сприяє досягненню миру в Україні".

Йдеться про санкції, накладені на дві найбільші нафтові компанії — "Роснефть" і "Лукойл". У Москві переконані, що подібні кроки лише поглиблюють кризу та віддаляють перспективу переговорів.

Зокрема, речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що якщо адміністрація Трампа піде шляхом своїх попередників, це завершиться провалом. 

Крім того, Москва пригрозила "болючою відповіддю" у разі, якщо Захід конфіскує заморожені російські активи для підтримки України. За словами Захарової, подібні дії "є прямою крадіжкою" й не мають законного підґрунтя. Вона підкреслила, що будь-яка спроба використати ці кошти матиме серйозні наслідки для тих, хто ухвалить таке рішення.

Тим часом один із найближчих союзників Володимира Путіна, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, заявив, що запроваджені США санкції — це "акт війни проти Росії".

Він назвав Трампа "миротворцем, який остаточно став на шлях війни", та додав, що Сполучені Штати відверто позиціонують себе противником Росії своїми діями.

Нагадаємо, разом з тим стало відомо, що зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна в Угорщина була скасована

Тим часом Володимир Зеленський подякував партнерам за санкційний тиск на Росію і додав, що триватимуть й надалі інші обговорення щодо посилення санкцій. 

Водночас Дональд Трамп прокоментував, чому лише зараз спромігся запровадити санкції проти Росії. 

санкції проти Росії США Дмитро Медведєв Кремль Росія погрози
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації