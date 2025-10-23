Россия пригрозила ответом на санкции США и ЕС

Кремлевский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

После объявления новых санкций против российских энергетических гигантов Кремль отреагировал резкой критикой на действия Вашингтона. Ряд топ-чиновников Кремля начали угрожать США.

Об этом сообщает Sky News.

Российские чиновники начали угрожать США из-за 19-го пакета санкций

Министерство иностранных дел РФ назвало решение администрации президента Дональда Трампа "контрпродуктивным" и таким, что "не способствует достижению мира в Украине".

Речь идет о санкциях, наложенных на две крупнейшие нефтяные компании - "Роснефть" и "Лукойл". В Москве убеждены, что подобные шаги лишь углубляют кризис и отдаляют перспективу переговоров.

В частности, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что если администрация Трампа пойдет по пути своих предшественников, это завершится провалом.

Кроме того, Москва пригрозила "болезненным ответом" в случае, если Запад конфискует замороженные российские активы для поддержки Украины. По словам Захаровой, подобные действия "являются прямой кражей" и не имеют законной основы. Она подчеркнула, что любая попытка использовать эти средства будет иметь серьезные последствия для тех, кто примет такое решение.

Тем временем один из ближайших союзников Владимира Путина, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, заявил, что введенные США санкции — это "акт войны против России".

Он назвал Трампа "миротворцем, который окончательно встал на путь войны", и добавил, что Соединенные Штаты откровенно позиционируют себя противником России своими действиями.

Напомним, вместе с тем стало известно, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Венгрия была отменена.

Между тем Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за санкционное давление на Россию и добавил, что будут продолжаться и в дальнейшем другие обсуждения по усилению санкций.

В то же время Дональд Трамп прокомментировал, почему только сейчас смог ввести санкции против России.