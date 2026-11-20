Зустріч Коаліції охочих у Берліні. Фото: x.com/MinPres

Україна розраховує на масштабну фінансову та військову підтримку партнерів у найближчі роки. Йдеться про десятки мільярдів євро на потреби армії та державного бюджету. Водночас союзники готують нові гарантії безпеки, посилення протиповітряної оборони та додаткові санкції проти Росії.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів Німеччини, Франції, Великої Британії та України за підсумками зустрічі в Берліні за участю США та членів Коаліції охочих, передає Новини.LIVE.

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Скільки грошей виділять Україні

За підсумками зустрічі Коаліції охочих у Берліні лідери підтвердили кілька важливих фінансових зобов'язань перед Україною. Зокрема, країни НАТО мають забезпечити українську армію військовим обладнанням, допомогою та підготовкою на суму 70 млрд євро протягом 2026 року. На 2027 рік партнери планують надати щонайменше еквівалентний обсяг військової підтримки.

Окремо Україна має отримати 90 млрд євро в межах кредитного механізму Європейського Союзу Ukraine Support Loan. Кошти передбачені для військових і фінансових потреб держави до кінця 2027 року.

Лідери також наголосили на необхідності забезпечити подальше фінансування України спільними зусиллями ЄС та міжнародних партнерів, зокрема країн Групи семи. Водночас Київ продовжить співпрацю з партнерами щодо реформ. Особливу увагу приділятимуть верховенству права та боротьбі з корупцією.

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Одним із головних пріоритетів партнерів залишається посилення української протиповітряної оборони. Особливо потрібні системи, здатні перехоплювати балістичні ракети та захищати критично важливу інфраструктуру. Напередодні зими учасники Коаліції охочих домовилися докласти додаткових зусиль разом із третіми країнами, щоб забезпечити Україну необхідними засобами протиракетної оборони.

У спільній заяві лідери наголосили, що Росія продовжує систематично атакувати цивільне населення та інфраструктуру України. Водночас такі удари не можуть компенсувати її невдачі на полі бою.

Які гарантії безпеки готують для України

Окремо учасники зустрічі обговорили гарантії безпеки, які Україна має отримати після набуття чинності режимом припинення вогню. Лідери наголосили, що ці гарантії повинні бути надійними, юридично зобов'язуючими та тісно узгодженими зі Сполученими Штатами. Серед можливих механізмів передбачають довгострокову військову, фінансову та технічну підтримку Збройних сил України. Також розглядають участь у системі моніторингу та перевірки дотримання припинення вогню під керівництвом США.

Ще один варіант — створення багатонаціональних сил під керівництвом Європи за участю країн, які погодяться долучитися, та за підтримки США. Такі сили могли б працювати над зміцненням довіри в повітряному просторі, на морі та на суші. Крім того, вони могли б допомагати відновлювати українські Збройні сили.

Партнери також розглядають юридично зобов'язуючі домовленості про спільне реагування на можливий новий збройний напад Росії. Однак конкретні механізми таких гарантій ще потребують узгодження.

Крім того, учасники зустрічі привітали проведення навчань багатонаціональних сил "Україна Коаліція-2026". Вони відбуваються переважно на території Польщі.

Посилення санкцій

Ще одним напрямом домовленостей стало посилення економічного тиску на Росію. Партнери планують обмежити можливості Москви фінансувати війну проти України. Зокрема, йдеться про додаткові заходи проти російських доходів від експорту нафти й газу, криптовалютних операцій та незаконних фінансових потоків. Також країни-партнери мають посилити боротьбу з обходом санкцій і перешкоджати роботі російського військово-промислового комплексу.

Окрему увагу приділять протидії російському тіньовому флоту, який Москва використовує для обходу міжнародних обмежень. Крім того, лідери підтвердили, що російські суверенні активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить агресію та не компенсує Україні завданих війною збитків.

Мирні переговори

Учасники зустрічі підтвердили підтримку справедливого та тривалого миру в Україні. Також вони відзначили готовність президента Володимира Зеленського погодитися на негайне припинення вогню та розпочати змістовні переговори. Лідери підтримали прямий діалог між Україною та Росією за участю США та європейських партнерів.

Окремо вони наголосили, що міжнародні кордони не можна змінювати силою. Україна має суверенне право самостійно визначати власні домовленості та союзи у сфері безпеки.

Також у заяві зазначили, що домовленості щодо ширшої європейської безпеки неможливі, поки Росія продовжує війну проти України. Рішення щодо членства в ЄС та НАТО потребуватимуть згоди відповідних держав та організацій.

Росії запропонували енергетичне перемир'я

Першим кроком до припинення бойових дій учасники зустрічі закликали Росію зробити енергетичне перемир'я на весь зимовий період. Воно передбачає припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Крім того, лідери наголосили на необхідності домовитися про припинення вогню в Чорному морі. Це має допомогти забезпечити безпечне судноплавство та експорт продовольства з регіону. Водночас у спільній заяві немає підтвердження, що Росія погодилася на ці пропозиції.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна, США та європейські партнери посилюють координацію у переговорах щодо майбутньої безпеки. Під час зустрічі Володимира Зеленського зі Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером і європейськими радниками обговорили гарантії, які мають стримувати Росію. Також ішлося про першу багатосторонню зустріч на рівні команд.

Також Новини.LIVE писали, що Україні знадобиться 115 млрд доларів у 2027 році на оборону та інші потреби держави. Після консультацій із військовим керівництвом оцінку необхідного фінансування переглянули. Частину коштів уже вдалося підтвердити, однак ще 25 млрд доларів потрібно знайти. За оцінкою президента, аналогічне фінансування може знадобитися і у 2028 році.