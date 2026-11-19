Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернхем, спецпредставники США Джаред Кушнер та Стів Віткофф. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що перші чотиристоронні мирні переговори за участю України, Росії, США та Європи можуть відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах. За його словами, зустріч планують провести найближчим часом, однак остаточне місце ще не визначено, а організатори сподіваються на готовність Москви долучитися до переговорного процесу.

Про це Мерц повідомив під час пресконференції в Берліні, передає Новини.LIVE.

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Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Мерц пояснив, чому переговори можуть провести в ОАЕ

Канцлер розповів, що для майбутньої зустрічі шукають нейтральний майданчик, на якому європейські представники зможуть представити спільну позицію щодо завершення війни.

"Це може бути, наприклад, в Об'єднаних Арабських Еміратах для того, щоб нашу спільну європейську позицію представити", — сказав Мерц.

Водночас німецький лідер не уточнив, чи погодилася російська сторона взяти участь у такому форматі. Раніше в РФ спростовували ці перемовини, що відрізнялося від заяв США та європейців.

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Мерц наголосив, що майбутні мирні домовленості мають враховувати територіальну цілісність України.

Крім того, за його словами, необхідно забезпечити надійні гарантії безпеки, які захищатимуть країну від нової агресії. Ще однією важливою умовою канцлер назвав включення України до європейської системи безпеки.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE розповідав, що Джаред Кушнер повідомив про досягнення домовленостей із Росією стосовно концепції захисту, подібної до механізму колективної оборони НАТО.

Також Новини.LIVE повідомляв, що Фрідріх Мерц виступив проти ялтинського формату переговорів щодо завершення війни. Німецький канцлер застеріг від ухвалення рішень про європейську безпеку без участі держав, яких вони безпосередньо стосуються.