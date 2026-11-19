Спецпредставник США Джаред Кушнер. Фото: Reuters

Спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив, що Росія погодилася на концепцію гарантій безпеки для України за аналогією зі статтею 5 НАТО. За його словами, американська сторона досягла значного прогресу в переговорах щодо цього механізму, а президент США Дональд Трамп відкритий до можливості його запровадження за умови врахування американських інтересів.

Про це Кушнер розповів, відповідаючи на запитання кореспондентки Новини.LIVE Галини Остаповець.

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Джаред Кушнер та Стів Віткофф. Фото: Reuters

Кушнер про прогрес у переговорах щодо гарантій безпеки

За оцінкою Кушнера, під час обговорень американській стороні вдалося просунутися в узгодженні майбутнього механізму захисту України.

Спецпредставник розповів, що Москва вже приймає запропоновану концепцію, яка передбачає гарантії безпеки за аналогією з принципами колективної оборони НАТО.

"З погляду Америки, надання гарантій безпеки, подібних до статті 5, — це справді дуже серйозний крок. І я думаю, що президент Трамп відкритий до цього", — сказав Кушнер.

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Водночас Кушнер наголосив, що можливі американські зобов'язання повинні відповідати національним інтересам Сполучених Штатів. Такий механізм має стати частиною ширшого пакета домовленостей у сфері безпеки.

Зазначимо, що стаття 5 Північноатлантичного договору передбачає принцип колективної оборони, за яким збройний напад на одного члена Альянсу розглядається як напад на всіх його учасників.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував новий раунд переговорів України, США та європейських країн у Берліні. Консультації радників трьох сторін запланували на вечір у відомстві федерального канцлера.

Також Новини.LIVE писав, що Президент України Володимир Зеленський заявив про відмову Росії від усіх запропонованих форматів припинення вогню протягом року. За його словами, Україна пропонувала перемир'я в енергетичній сфері, Чорному морі та інші варіанти деескалації.