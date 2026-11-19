Спецпредставитель США Джаред Кушнер

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что Россия согласилась с концепцией гарантий безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 НАТО. По его словам, американская сторона достигла значительного прогресса в переговорах по этому механизму, а президент США Дональд Трамп открыт к возможности его введения при условии учета американских интересов.

Об этом Кушнер рассказал, отвечая на вопрос корреспондента Новини.LIVE Галины Остаповец.

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Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Кушнер о прогрессе в переговорах по гарантиям безопасности

По оценке Кушнера, во время обсуждений американской стороне удалось продвинуться в согласовании будущего механизма защиты Украины.

Спецпредставитель рассказал, что Москва уже принимает предложенную концепцию, которая предусматривает гарантии безопасности по аналогии с принципами коллективной обороны НАТО.

"С точки зрения Америки, предоставление гарантий безопасности, подобных статье 5, — это действительно очень серьезный шаг. И я думаю, что президент Трамп открыт к этому", — сказал Кушнер.

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В то же время Кушнер подчеркнул, что возможные американские обязательства должны соответствовать национальным интересам Соединенных Штатов. Такой механизм должен стать частью более широкого пакета договоренностей в сфере безопасности.

Отметим, что статья 5 Североатлантического договора предусматривает принцип коллективной обороны, согласно которому вооруженное нападение на одного члена Альянса рассматривается как нападение на всех его участников.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал новый раунд переговоров Украины, США и европейских стран в Берлине. Консультации советников трех сторон запланировали на вечер в ведомстве федерального канцлера.

Также Новини.LIVE писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об отказе России от всех предложенных форматов прекращения огня в течение года. По его словам, Украина предлагала перемирие в энергетической сфере, Черном море и другие варианты деэскалации.