Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм, специальные представители США Джаред Кушнер и Стив Виткофф. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что первые четырехсторонние мирные переговоры с участием Украины, России, США и Европы могут состояться в Объединенных Арабских Эмиратах. По его словам, встречу планируют провести в ближайшее время, однако окончательное место еще не определено, а организаторы надеются на готовность Москвы присоединиться к переговорному процессу.

Об этом Мерц сообщил во время пресс-конференции в Берлине, передает Новини.LIVE.

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Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Мерц объяснил, почему переговоры могут провести в ОАЭ

Канцлер рассказал, что для будущей встречи ищут нейтральную площадку, на которой европейские представители смогут представить общую позицию относительно завершения войны.

"Это может быть, например, в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы представить нашу общую европейскую позицию", — сказал Мерц.

В то же время немецкий лидер не уточнил, согласилась ли российская сторона принять участие в таком формате. Ранее в РФ опровергали проведение этих переговоров, что противоречило заявлениям США и европейцев.

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Мерц подчеркнул, что будущие мирные договоренности должны учитывать территориальную целостность Украины.

Кроме того, по его словам, необходимо обеспечить надежные гарантии безопасности, которые будут защищать страну от новой агрессии. Еще одним важным условием канцлер назвал включение Украины в европейскую систему безопасности.

Напомним, ранее Новини.LIVE рассказывал, что Джаред Кушнер сообщил о достижении договоренностей с Россией относительно концепции защиты, подобной механизму коллективной обороны НАТО.

Также Новини.LIVE сообщал, что Фридрих Мерц выступил против ялтинского формата переговоров по завершению войны. Немецкий канцлер предостерег от принятия решений о европейской безопасности без участия государств, которых они непосредственно касаются.