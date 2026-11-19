Мерц анонсував новий раунд переговорів у Берліні
Ua ru
19 листопада 2026 19:14
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
У четвер, 19 листопада, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував новий раунд переговорів України, США та європейських країн щодо завершення війни. Зустріч відбудеться вже сьогодні ввечері у відомстві федерального канцлера в Берліні, де радники трьох сторін продовжать обговорення можливих шляхів досягнення справедливого та тривалого миру.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Мерца.
Реклама
Новина доповнюється
Читайте також: