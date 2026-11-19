Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

У четвер, 19 листопада, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував новий раунд переговорів України, США та європейських країн щодо завершення війни. Зустріч відбудеться вже сьогодні ввечері у відомстві федерального канцлера в Берліні, де радники трьох сторін продовжать обговорення можливих шляхів досягнення справедливого та тривалого миру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Мерца.

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