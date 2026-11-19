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Президент України Володимир Зеленський розповів про очікування від зустрічі Коаліції охочих і пріоритетні питання, які Київ планує обговорити з міжнародними партнерами. За його словами, важливе місце в порядку денному посідають нові пакети допомоги та посилення протиповітряної оборони.

Про це він ексклюзивно повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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