Пакети підтримки дуже важливі: Зеленський про Коаліцію охочих
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19 листопада 2026 16:20
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський розповів про очікування від зустрічі Коаліції охочих і пріоритетні питання, які Київ планує обговорити з міжнародними партнерами. За його словами, важливе місце в порядку денному посідають нові пакети допомоги та посилення протиповітряної оборони.
Про це він ексклюзивно повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.
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