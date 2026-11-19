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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи «Коалиции желающих» и о приоритетных вопросах, которые Киев планирует обсудить с международными партнерами. По его словам, важное место в повестке дня занимают новые пакеты помощи и укрепление противовоздушной обороны.

Об этом он эксклюзивно сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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