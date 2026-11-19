Канцлер Германии Фридрих Мерц

В четверг, 19 ноября, канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал новый раунд переговоров Украины, США и европейских стран по завершению войны. Встреча состоится уже сегодня вечером в ведомстве федерального канцлера в Берлине, где советники трех сторон продолжат обсуждение возможных путей достижения справедливого и прочного мира.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Мерца.

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