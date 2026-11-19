Мерц объявил о новом раунде переговоров в Берлине
Ua ru
19 ноября 2026 19:14
Канцлер Германии Фридрих Мерц
В четверг, 19 ноября, канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал новый раунд переговоров Украины, США и европейских стран по завершению войны. Встреча состоится уже сегодня вечером в ведомстве федерального канцлера в Берлине, где советники трех сторон продолжат обсуждение возможных путей достижения справедливого и прочного мира.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Мерца.
Реклама
Новость дополняется
Читайте также: