Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Україні знадобиться 115 млрд доларів у 2027 році на оборону та інші потреби держави. Після консультацій із військовим керівництвом оцінку необхідного фінансування переглянули. Частину коштів уже вдалося підтвердити, однак ще 25 млрд доларів потрібно знайти. За оцінкою президента, аналогічне фінансування може знадобитися і у 2028 році.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

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Скільки грошей потрібно Україні

Під час пресконференції в Берліні президент України Володимир Зеленський розповів про фінансові потреби держави на 2027 рік. За його словами, спочатку Україна розраховувала на 45 млрд доларів. Однак після консультацій із міністром оборони, головнокомандувачем ЗСУ та представниками військового сектору стало зрозуміло, що цієї суми недостатньо.

Додаткова потреба становить ще 70 млрд доларів. Таким чином, загалом Україні необхідно 115 млрд доларів на наступний рік. Зеленський визнав, що йдеться про значну суму, знайти яку буде непросто. Водночас він повідомив про позитивні сигнали щодо фінансування.

"Ми вже маємо позитивні сигнали: 45 плюс 45 — це 90. А 90 ближче до 115, ніж 45. Тож ми знайдемо ще 25", — сказав президент.

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Фінансування на 2028 рік

Зеленський зазначив, що така сама сума може знадобитися Україні й у 2028 році. Водночас він сподівається, що війна завершиться раніше. Президент наголосив, що навіть після припинення бойових дій держава потребуватиме значних коштів.

"Це буде така сама сума на 2028 рік", — сказав Володимир Зеленський.

Навіть після завершення війни Україні доведеться утримувати сильну армію, розвивати оборонне виробництво, відновлювати енергетику та економіку.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна обговорює зі США можливість спільного виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Однак домовленості поки не перейшли в конкретні кроки, а власного виробництва таких боєприпасів країна наразі не має. Водночас Київ прагне прискорити запуск виробництва і в Німеччині, щоб посилити постачання ракет для української ППО.

Також Новини.LIVE писали, що Україна, США та європейські партнери посилюють координацію у переговорах щодо майбутньої безпеки. Під час зустрічі Володимира Зеленського зі Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером і європейськими радниками обговорили гарантії, які мають стримувати Росію. Також ішлося про першу багатосторонню зустріч на рівні команд.