Зустріч Коаліції охочих. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський розповів про основні теми зустрічі Коаліції охочих, у якій беруть участь міжнародні партнери України. Сторони обговорюють подальшу фінансову, військову та дипломатичну підтримку країни.

Про це глава держави написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Яку фінансову допомогу Україна обговорює з ЄС

За словами президента, одним із пріоритетів є якнайшвидша реалізація рішення Європейського Союзу про надання Україні 45 млрд євро для покриття бюджетних потреб. Також учасники зустрічі розглядають можливості посилення української протиповітряної оборони, зокрема в межах механізму PURL.

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Окрему увагу приділяють зимовому пакету перехоплювачів балістичних ракет і створенню нових оборонних спроможностей у співпраці з європейськими країнами. Крім того, учасники Коаліції охочих обговорюють дипломатичні шляхи досягнення миру.

"Вдячний кожному, хто посилює наш захист і працює на закінчення російської війни", — підсумував Зеленський.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 19 листопада президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна разом із командою для участі в зустрічі Коаліції охочих. Він наголосив на важливості повноцінної участі європейських країн у переговорному процесі та результативності зустрічей між партнерами.

Як повідомляли Новини.LIVE, однією з головних тем зустрічі Коаліції охочих стане можливе розміщення європейського військового контингенту в Україні в межах гарантій безпеки. Учасники переговорів мають обговорити, які країни готові направити своїх військових для захисту України від імовірного повторного вторгнення Росії.