Саміт Коаліції охочих. Фото: Getty Images

У Берліні 19 листопада відбудеться зустріч Коаліції охочих, до якої долучаться понад 30 глав держав та урядових делегацій. Серед головних питань — завершення війни, розміщення європейського військового контингенту в Україні та гарантії безпеки.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомила журналістка Галина Остаповець.

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Що обговорюватимуть лідери Коаліції охочих у Берліні

За словами журналістки, у німецькій столиці посилили заходи безпеки напередодні масштабної зустрічі. За інформацією її дипломатичних джерел, до Берліна мають прибути понад 30 глав держав, які входять до Коаліції охочих.

Основною темою переговорів стане можливе розгортання європейського військового контингенту в Україні в межах гарантій безпеки. Зокрема, учасники зустрічі мають обговорити, які країни готові направити своїх військовослужбовців для захисту України від можливого повторного російського вторгнення.

"Це досить дискусійне, довготривале питання, про нього говорять вже два роки на різних івентах, як саме будуть розгортатися європейські війська в Україні. Які країни готові відрядити свої війська, тобто своїх людей для захисту від наступного російського вторгнення? Відповіді на ці запитання немає, очікуємо їх почути сьогодні", — розповіла Галина Остаповець.

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За київським часом основні заходи мають розпочатися близько 14:00.

Хто прибуде на переговори та що відомо про подальший формат

Окрім європейських лідерів, до Берліна очікують українську делегацію та американських переговорників Джареда Кушнера і Стівена Віткоффа.

Окремим питанням стане участь європейських представників у подальших переговорах щодо завершення війни. За словами Остаповець, сторони сподіваються уточнити, коли визначені європейські переговорники зможуть сісти за один стіл з представниками України, США та Росії.

Журналістка нагадала, що раніше американська сторона анонсувала досягнення домовленості про залучення європейців до переговорного процесу. Водночас Росія заявляла, що перед цим мають відбутися додаткові етапи зустрічей у тристоронньому форматі.

Очікується, що зустріч у Берліні допоможе прояснити подальші кроки та терміни залучення європейських представників до переговорів.

Раніше Новини.LIVE писали, що Джаред Кушнер і Стів Віткофф вирушили до Берліна для зустрічі з Володимиром Зеленським. Очікується, що сторони обговорять подальші кроки щодо завершення війни та гарантії безпеки для України.

Також Новини.LIVE повідомляли, що президент Володимир Зеленський назвав основні питання, які Україна планує порушити на зустрічі Коаліції охочих у Берліні. Серед пріоритетів — посилення протиповітряної оборони, постачання додаткових винищувачів F-16, оборонна та фінансова підтримка, а також подальші дипломатичні кроки щодо Росії.