Саммит Коалиции желающих. Фото: Getty Images

19 ноября в Берлине состоится встреча Коалиции желающих, в которой примут участие более 30 глав государств и правительственных делегаций. Среди основных вопросов — прекращение войны, размещение европейского военного контингента в Украине и гарантии безопасности.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщила журналистка Галина Остаповец.

Реклама

Что будут обсуждать лидеры Коалиции желающих в Берлине

По словам журналистки, в немецкой столице усилили меры безопасности накануне масштабной встречи. По информации ее дипломатических источников, в Берлин должны прибыть более 30 глав государств, входящих в Коалицию желающих.

Основной темой переговоров станет возможное развертывание европейского военного контингента в Украине в рамках гарантий безопасности. В частности, участники встречи должны обсудить, какие страны готовы направить своих военнослужащих для защиты Украины от возможного повторного российского вторжения.

"Это довольно спорный, долгосрочный вопрос, о котором уже два года говорят на различных мероприятиях: как именно будут развертываться европейские войска в Украине. Какие страны готовы направить свои войска, то есть своих людей, для защиты от следующего российского вторжения? Ответов на эти вопросы нет, ожидаем их услышать сегодня", — рассказала Галина Остаповец.

Читайте также:

По киевскому времени основные мероприятия должны начаться около 14:00.

Кто прибудет на переговоры и что известно о дальнейшем формате

Помимо европейских лидеров, в Берлине ожидают украинскую делегацию и американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стивена Виткоффа.

Отдельным вопросом станет участие европейских представителей в дальнейших переговорах о прекращении войны. По словам Остаповец, стороны надеются уточнить, когда определенные европейские переговорщики смогут сесть за один стол с представителями Украины, США и России.

Журналистка напомнила, что ранее американская сторона объявила о достижении договоренности о привлечении европейцев к переговорному процессу. В то же время Россия заявляла, что перед этим должны состояться дополнительные этапы встреч в трехстороннем формате.

Ожидается, что встреча в Берлине поможет прояснить дальнейшие шаги и сроки привлечения европейских представителей к переговорам.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Джаред Кушнер и Стив Виткофф отправились в Берлин для встречи с Владимиром Зеленским. Ожидается, что стороны обсудят дальнейшие шаги по прекращению войны и гарантии безопасности для Украины.

Также Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский назвал основные вопросы, которые Украина планирует поднять на встрече "Коалиции желающих" в Берлине. Среди приоритетов — усиление противовоздушной обороны, поставки дополнительных истребителей F-16, оборонная и финансовая поддержка, а также дальнейшие дипломатические шаги в отношении России.