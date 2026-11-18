Зеленский назвал основные темы встречи Коалиции желающих в Берлине
В четверг, 19 ноября, в Берлине состоятся важные международные переговоры по вопросам поддержки Украины и прекращения войны. Киев рассчитывает на новые договоренности в сфере обороны, финансов и энергетики. Также запланированы переговоры с американскими и европейскими партнерами.
Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении 18 ноября, передает Новини.LIVE.
ПВО и F-16 станут главными вопросами "Коалиции желающих"
По словам Зеленского, укрепление противовоздушной обороны остается главным приоритетом Украины. Этот вопрос уже обсуждался на заседании в формате "Рамштайн" 17 ноября. Теперь переговоры продолжатся с участниками Коалиции желающих.
Отдельно президент сообщил о прогрессе в вопросе истребителей F-16.
"Украине нужно больше самолетов, мы готовим соответствующую совместную с партнерами работу. Решения будут. Будет больше нашей авиации", — заявил Зеленский.
Переговоры с США и европейскими лидерами
В Берлине также ожидают представителей президента США. Они должны предоставить информацию о переговорах американского лидера, в частности в Китае.
Украина планирует согласовать с европейскими партнерами дальнейшие дипломатические шаги в отношении России.
"Вопросы Украины должны решаться при участии Украины. Вопросы Европы должны решаться при участии Европы", — подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что Украина стремится к миру и продолжает конструктивную работу с партнерами.
Еврокомиссия предложила Украине ещё 45 млрд евро
Еще одна важная тема — финансирование производства оружия и поддержка государственного бюджета.
Зеленский сообщил о новой инициативе Еврокомиссии по предоставлению Украине дополнительных 45 млрд евро в 2027 году. Этот вопрос он обсудил с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
По данным Еврокомиссии, речь идет о новом кредите. До 25 млрд евро предлагается направить на военную помощь, ещё до 20 млрд — на бюджетные нужды. Предложение должны одобрить Европарламент и Совет ЕС.
Португалия выделит средства на энергетику Украины
18 ноября Зеленский также встретился с министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом.
Стороны обсудили помощь украинской боевой авиации в борьбе с реактивными "шахедами". Президент поблагодарил Португалию за решение выделить 50 млн долларов на программу PURL. Также речь шла об участии страны в программе SAFE.
Ранжел сообщил о дополнительной поддержке Украины в 2026 году:
- 1,5 млн евро — на программу "Продовольствие из Украины";
- 1 млн евро — на энергетическую помощь через Программу развития ООН;
- 800 тысяч евро — через Фонд поддержки энергетики.
Португальский министр также подтвердил поддержку вступления Украины в Европейский Союз.
Зеленский рассказал о ситуации на фронте и в энергетике
Отдельно президент сообщил о докладе главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. По его словам, российские войска активно пытаются наступать в направлении Доброполья и Константиновки, однако украинские защитники сдерживают врага.
Также Зеленский заслушал доклад министра энергетики Дениса Шмыгаля. Наиболее сложная ситуация с электроснабжением сейчас в Харьковской и Сумской областях. Сложной она остается в Днепропетровской и Полтавской областях. После российских ударов ремонтные бригады работают и в южных областях.
Украина вместе с партнерами готовит дополнительную помощь, чтобы обеспечить восстановление электроснабжения в течение следующих недель и месяцев.
Зеленский обсудил с Маркаровой восстановление Украины
Также Зеленский провел встречу с Оксаной Маркаровой. Они обсудили восстановление Украины и укрепление экономики за счет инвестиций и новых бизнес-проектов.
По словам президента, к этой работе необходимо активнее привлекать американские и европейские компании. Украина также продолжает поддерживать связь с США на различных уровнях.
По итогам встречи были определены задачи на ближайшие месяцы и важные международные мероприятия, в ходе которых внимание партнеров должно быть сосредоточено на Украине. Зеленский поблагодарил Маркарову за активную работу.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Зеленский заявил о необходимости привлечь дополнительные 8 млрд евро для покрытия военных расходов Украины в 2026 году.
Также Новини.LIVE писали об обсуждении безопасности в Черном море и маршрутов экспорта зерна. После докладов военных и разведки были определены меры по усилению защиты украинских портов и судов. Особое внимание уделили сотрудничеству с соседними странами и поддержке аграриев.