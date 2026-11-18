Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

В четверг, 19 ноября, в Берлине состоятся важные международные переговоры по вопросам поддержки Украины и прекращения войны. Киев рассчитывает на новые договоренности в сфере обороны, финансов и энергетики. Также запланированы переговоры с американскими и европейскими партнерами.

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении 18 ноября, передает Новини.LIVE.

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ПВО и F-16 станут главными вопросами "Коалиции желающих"

По словам Зеленского, укрепление противовоздушной обороны остается главным приоритетом Украины. Этот вопрос уже обсуждался на заседании в формате "Рамштайн" 17 ноября. Теперь переговоры продолжатся с участниками Коалиции желающих.

Отдельно президент сообщил о прогрессе в вопросе истребителей F-16.

"Украине нужно больше самолетов, мы готовим соответствующую совместную с партнерами работу. Решения будут. Будет больше нашей авиации", — заявил Зеленский.

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Переговоры с США и европейскими лидерами

В Берлине также ожидают представителей президента США. Они должны предоставить информацию о переговорах американского лидера, в частности в Китае.

Украина планирует согласовать с европейскими партнерами дальнейшие дипломатические шаги в отношении России.

"Вопросы Украины должны решаться при участии Украины. Вопросы Европы должны решаться при участии Европы", — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что Украина стремится к миру и продолжает конструктивную работу с партнерами.

Еврокомиссия предложила Украине ещё 45 млрд евро

Еще одна важная тема — финансирование производства оружия и поддержка государственного бюджета.

Зеленский сообщил о новой инициативе Еврокомиссии по предоставлению Украине дополнительных 45 млрд евро в 2027 году. Этот вопрос он обсудил с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По данным Еврокомиссии, речь идет о новом кредите. До 25 млрд евро предлагается направить на военную помощь, ещё до 20 млрд — на бюджетные нужды. Предложение должны одобрить Европарламент и Совет ЕС.

Португалия выделит средства на энергетику Украины

18 ноября Зеленский также встретился с министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом.

Президент Украины Владимир Зеленский с министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом. Фото: Офис президента

Стороны обсудили помощь украинской боевой авиации в борьбе с реактивными "шахедами". Президент поблагодарил Португалию за решение выделить 50 млн долларов на программу PURL. Также речь шла об участии страны в программе SAFE.

Ранжел сообщил о дополнительной поддержке Украины в 2026 году:

1,5 млн евро — на программу "Продовольствие из Украины";

1 млн евро — на энергетическую помощь через Программу развития ООН;

800 тысяч евро — через Фонд поддержки энергетики.

Португальский министр также подтвердил поддержку вступления Украины в Европейский Союз.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с делегациями и иностранными партнерами. Фото: Офис президента

Зеленский рассказал о ситуации на фронте и в энергетике

Отдельно президент сообщил о докладе главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. По его словам, российские войска активно пытаются наступать в направлении Доброполья и Константиновки, однако украинские защитники сдерживают врага.

Также Зеленский заслушал доклад министра энергетики Дениса Шмыгаля. Наиболее сложная ситуация с электроснабжением сейчас в Харьковской и Сумской областях. Сложной она остается в Днепропетровской и Полтавской областях. После российских ударов ремонтные бригады работают и в южных областях.

Украина вместе с партнерами готовит дополнительную помощь, чтобы обеспечить восстановление электроснабжения в течение следующих недель и месяцев.

Зеленский обсудил с Маркаровой восстановление Украины

Также Зеленский провел встречу с Оксаной Маркаровой. Они обсудили восстановление Украины и укрепление экономики за счет инвестиций и новых бизнес-проектов.

Президент Украины Владимир Зеленский с финансисткой Оксаной Макаровой. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

По словам президента, к этой работе необходимо активнее привлекать американские и европейские компании. Украина также продолжает поддерживать связь с США на различных уровнях.

По итогам встречи были определены задачи на ближайшие месяцы и важные международные мероприятия, в ходе которых внимание партнеров должно быть сосредоточено на Украине. Зеленский поблагодарил Маркарову за активную работу.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Зеленский заявил о необходимости привлечь дополнительные 8 млрд евро для покрытия военных расходов Украины в 2026 году.

Также Новини.LIVE писали об обсуждении безопасности в Черном море и маршрутов экспорта зерна. После докладов военных и разведки были определены меры по усилению защиты украинских портов и судов. Особое внимание уделили сотрудничеству с соседними странами и поддержке аграриев.