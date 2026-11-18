Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

У четвер, 19 листопада, в Берліні відбудуться важливі міжнародні переговори щодо підтримки України та завершення війни. Київ розраховує на нові домовленості у сфері оборони, фінансів та енергетики. Також заплановані переговори з американськими та європейськими партнерами.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні 18 листопада, передає Новини.LIVE.

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ППО та F-16 стануть головними питаннями Коаліції охочих

За словами Зеленського, посилення протиповітряної оборони залишається головним пріоритетом України. Це питання вже обговорювали на засіданні у форматі "Рамштайн" 17 листопада. Тепер переговори продовжаться з учасниками Коаліції охочих.

Окремо президент повідомив про прогрес у питанні винищувачів F-16.

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"Україні потрібно більше літаків, ми готуємо відповідну спільну з партнерами роботу. Рішення будуть. Буде більше нашої авіації", — заявив Зеленський.

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Переговори зі США та європейськими лідерами

У Берліні також очікують представників президента США. Вони мають надати інформацію про переговори американського лідера, зокрема в Китаї.

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Україна планує узгодити з європейськими партнерами подальші дипломатичні кроки щодо Росії.

"Питання України повинні вирішуватись за участі України. Питання Європи повинні вирішуватись за участі Європи", — наголосив Зеленський.

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Президент додав, що Україна прагне миру та продовжує конструктивну роботу з партнерами.

Єврокомісія запропонувала Україні ще 45 млрд євро

Ще одна важлива тема — фінансування виробництва зброї та підтримка державного бюджету.

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Зеленський повідомив про нову ініціативу Єврокомісії щодо надання Україні додаткових 45 млрд євро у 2027 році. Це питання він обговорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

За даними Єврокомісії, йдеться про новий кредит. До 25 млрд євро пропонують спрямувати на військову допомогу, ще до 20 млрд — на бюджетні потреби. Пропозицію мають схвалити Європарламент і Рада ЄС.

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Португалія виділить кошти на енергетику України

18 листопада Зеленський також зустрівся з міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелом.

Президент України Володимир Зеленський з міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелом. Фото: Офіс президента

Сторони обговорили допомогу українській бойовій авіації для боротьби з реактивними "шахедами". Президент подякував Португалії за рішення виділити 50 млн доларів на програму PURL. Також ішлося про участь країни в програмі SAFE.

Ранжел повідомив про додаткову підтримку України у 2026 році:

1,5 млн євро — на програму "Продовольство з України";

1 млн євро — на енергетичну допомогу через Програму розвитку ООН;

800 тисяч євро — через Фонд підтримки енергетики.

Португальський міністр також підтвердив підтримку вступу України до Європейського Союзу.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського з делегаціями та іноземними партнерами. Фото: Офіс президента

Зеленський розповів про ситуацію на фронті та в енергетиці

Окремо президент повідомив про доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. За його словами, російські війська активно намагаються наступати в напрямку Добропілля та Костянтинівки, однак українські захисники стримують ворога.

Також Зеленський заслухав доповідь міністра енергетики Дениса Шмигаля. Найважча ситуація з електропостачанням зараз на Харківщині та Сумщині. Складною вона залишається на Дніпропетровщині й Полтавщині. Після російських ударів ремонтні бригади працюють і в південних областях.

Україна разом із партнерами готує додаткову допомогу, щоб забезпечити відновлення електропостачання протягом наступних тижнів і місяців.

Зеленський обговорив із Маркаровою відбудову України

Також Зеленський провів зустріч з Оксаною Маркаровою. Вони обговорили відновлення України та зміцнення економіки через інвестиції й нові бізнес-проєкти.

Президент України Володимир Зеленський з фінансисткою Оксаною Макаровою. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

За словами президента, до цієї роботи потрібно активніше залучати американські та європейські компанії. Україна також продовжує підтримувати зв'язок зі США на різних рівнях.

За підсумками зустрічі визначили завдання на найближчі місяці та важливі міжнародні заходи, під час яких увага партнерів має бути зосереджена на Україні. Зеленський подякував Маркаровій за активну роботу.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Зеленський заявив про необхідність залучити додаткові 8 млрд євро для покриття військових витрат України у 2026 році.

Також Новини.LIVE писали про обговорення безпеки в Чорному морі та маршрутів зернового експорту. Після доповідей військових і розвідки визначили заходи для посилення захисту українських портів і суден. Окрему увагу приділили співпраці із сусідніми країнами та підтримці аграріїв.