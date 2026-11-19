Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер направляются в Берлин для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Переговоры планируется провести в рамках заседания "Коалиции желающих". Среди главных тем — согласование позиции относительно прочного мира и будущих гарантий безопасности для Украины.

Об этом специальный посланник США Джаред Кушнер сообщил в соцсети X в четверг, 19 ноября, пишет Новини.LIVE.

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О чем Кушнер и Уиткофф будут говорить в Берлине

По словам Джареда Кушнера, американская делегация планирует провести консультации с украинским президентом и европейскими партнерами. Одним из приоритетов он назвал усиление координации между Украиной, США и Европой, а также согласование общей позиции по ключевым элементам прочного мира.

Кушнер подчеркнул, что стороны работают над общим видением будущего урегулирования войны в Украине. Также в ходе встреч планируется подготовить повестку дня и предложить формат следующего раунда многосторонних переговоров.

Какие гарантии безопасности для Украины обсудят в Берлине

Отдельной темой консультаций станут договоренности по безопасности, которые должны действовать после завершения российско-украинской войны. В частности, речь идет о надежных гарантиях безопасности для Украины и более широкой системе, которая укрепит стабильность в Европе и поможет снизить риск будущих конфликтов.

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Кушнер также упомянул позицию президента США Дональда Трампа относительно завершения войны. По его словам, американский лидер стремится достичь прочного мира, который сделает всю Европу более безопасной.

"Президент Дональд Трамп полон решимости положить конец этой ужасной войне и обеспечить прочный мир, который сделает всю Европу более безопасной", — написал Кушнер в соцсети X.

Новини.LIVE писали, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предупредили Кремль, что нынешний раунд переговоров может стать последним шансом заключить мирное соглашение на выгодных для России условиях. После перехода контроля над Конгрессом США к демократам Вашингтон может усилить военную и финансовую поддержку Украины и занять более жесткую позицию в отношении Москвы. В то же время Россия продолжает требовать передачи ей неоккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Новини.LIVE ранее сообщали, что Уиткофф и Кушнер 19 ноября встретятся в Берлине с представителями Украины и европейских стран. Главными темами переговоров станут гарантии безопасности для Украины и план восстановления её экономики после завершения войны. Встреча состоится на фоне параллельных переговоров Вашингтона с Москвой и запланированной поездки Дональда Трампа в Китай, где он должен встретиться с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.