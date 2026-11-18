Виткофф и Кушнер предупредили Кремль о последнем шансе на мир
Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предупредили Кремль о наиболее благоприятном моменте для завершения войны против Украины. По их словам, после перехода контроля над Конгрессом США к демократам Вашингтон может усилить поддержку Киева и занять более жесткую позицию в отношении Москвы, из-за чего Россия может потерять возможность заключить мирное соглашение на нынешних условиях.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Kyiv Independent.
Уиткофф и Кушнер призвали Кремль поторопиться
По информации издания, американские представители предупредили российскую и украинскую стороны, что нынешний раунд переговоров может стать последней реальной возможностью достичь договоренностей перед изменением политической ситуации в Вашингтоне.
После перехода контроля над Конгрессом к демократам могут усилиться требования об увеличении военной и финансовой помощи Украине. Кроме того, законодатели получат возможность активнее расследовать контакты администрации Трампа с Кремлем.
Американские переговорщики объясняют Москве, что нынешние предложения могут больше не повториться, если новый состав Конгресса будет настаивать на более жесткой политике в отношении России.
По данным источников, такая аргументация помогла вернуть Кремль к трехсторонним переговорам после того, как Москва отказалась от встреч, запланированных на начало октября.
Чего добивается Россия
Несмотря на возобновление дипломатических контактов, российская сторона не отказалась от территориальных требований.
Кремль продолжает настаивать на передаче ему тех частей Донецкой и Луганской областей, которые российские войска не смогли оккупировать. Вашингтон рассматривает возможность отдельного соглашения по европейской безопасности, которое могло бы стать дополнительным стимулом для Москвы.
Во время встреч украинской, американской и российской делегаций в Абу-Даби 10–11 ноября Москва не продемонстрировала готовности смягчить свои требования.
По информации источников, российская делегация также не проявила заинтересованности в обсуждении энергетического перемирия. Представители Кремля стремились сосредоточиться на новой архитектуре европейской безопасности.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал о запланированной встрече спецпредставителей США с украинскими и европейскими чиновниками в Берлине. Переговоры должны состояться 19 ноября и будут касаться гарантий безопасности для Украины и послевоенного восстановления экономики.
Также Новини.LIVE писал, что Уиткофф заявил о намерении Дональда Трампа лично возглавить усилия по завершению войны.