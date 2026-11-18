Спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер на переговорах в Москве. Фото: Reuters

Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предупредили Кремль о наиболее благоприятном моменте для завершения войны против Украины. По их словам, после перехода контроля над Конгрессом США к демократам Вашингтон может усилить поддержку Киева и занять более жесткую позицию в отношении Москвы, из-за чего Россия может потерять возможность заключить мирное соглашение на нынешних условиях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Kyiv Independent.

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Владимир Путин и Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Уиткофф и Кушнер призвали Кремль поторопиться

По информации издания, американские представители предупредили российскую и украинскую стороны, что нынешний раунд переговоров может стать последней реальной возможностью достичь договоренностей перед изменением политической ситуации в Вашингтоне.

После перехода контроля над Конгрессом к демократам могут усилиться требования об увеличении военной и финансовой помощи Украине. Кроме того, законодатели получат возможность активнее расследовать контакты администрации Трампа с Кремлем.

Американские переговорщики объясняют Москве, что нынешние предложения могут больше не повториться, если новый состав Конгресса будет настаивать на более жесткой политике в отношении России.

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По данным источников, такая аргументация помогла вернуть Кремль к трехсторонним переговорам после того, как Москва отказалась от встреч, запланированных на начало октября.

Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Чего добивается Россия

Несмотря на возобновление дипломатических контактов, российская сторона не отказалась от территориальных требований.

Кремль продолжает настаивать на передаче ему тех частей Донецкой и Луганской областей, которые российские войска не смогли оккупировать. Вашингтон рассматривает возможность отдельного соглашения по европейской безопасности, которое могло бы стать дополнительным стимулом для Москвы.

Во время встреч украинской, американской и российской делегаций в Абу-Даби 10–11 ноября Москва не продемонстрировала готовности смягчить свои требования.

По информации источников, российская делегация также не проявила заинтересованности в обсуждении энергетического перемирия. Представители Кремля стремились сосредоточиться на новой архитектуре европейской безопасности.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал о запланированной встрече спецпредставителей США с украинскими и европейскими чиновниками в Берлине. Переговоры должны состояться 19 ноября и будут касаться гарантий безопасности для Украины и послевоенного восстановления экономики.

Также Новини.LIVE писал, что Уиткофф заявил о намерении Дональда Трампа лично возглавить усилия по завершению войны.