Спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер на перемовинах в Москві. Фото: Reuters

Спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер попередили Кремль про найсприятливіший момент для завершення війни проти України. За їхніми словами, після переходу контролю над Конгресом США до демократів Вашингтон може посилити підтримку Києва та зайняти жорсткішу позицію щодо Москви, через що Росія може втратити можливість укласти мирну угоду на нинішніх умовах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Kyiv Independent.

Реклама

Володимир Путін та Стів Віткофф. Фото: Reuters

Віткофф і Кушнер закликали Кремль поспішити

За інформацією видання, американські представники попередили російську та українську сторони, що нинішній раунд переговорів може стати останньою реальною можливістю досягти домовленостей перед зміною політичної ситуації у Вашингтоні.

Після переходу контролю над Конгресом до демократів можуть посилитися вимоги щодо збільшення військової та фінансової допомоги Україні. Крім того, законодавці отримають можливість активніше розслідувати контакти адміністрації Трампа з Кремлем.

Американські переговорники пояснюють Москві, що нинішні пропозиції можуть більше не повторитися, якщо новий склад Конгресу наполягатиме на жорсткішій політиці щодо Росії.

Читайте також:

За даними джерел, така аргументація допомогла повернути Кремль до тристоронніх переговорів після того, як Москва відмовилася від зустрічей, запланованих на початок жовтня.

Стів Віткофф, Джаред Кушнер та Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Чого домагається Росія

Попри відновлення дипломатичних контактів, російська сторона не відмовилася від територіальних вимог.

Кремль продовжує наполягати на передачі йому тих частин Донецької та Луганської областей, які російські війська не змогли окупувати. Вашингтон розглядає можливість окремої угоди щодо європейської безпеки, яка могла б стати додатковим стимулом для Москви.

Під час зустрічей української, американської та російської делегацій в Абу-Дабі 10–11 листопада Москва не продемонструвала готовності пом'якшити свої вимоги.

За інформацією джерел, російська делегація також не виявила зацікавленості в обговоренні енергетичного перемир'я. Представники Кремля прагнули зосередитися на новій архітектурі європейської безпеки.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв про заплановану зустріч спецпредставників США з українськими і європейськими посадовцями в Берліні. Переговори мають відбутися 19 листопада та стосуватимуться гарантій безпеки для України й повоєнного відновлення економіки.

Також Новини.LIVE писав, що Віткофф заявив про намір Дональда Трампа особисто очолити зусилля щодо завершення війни.