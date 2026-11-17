Спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Фото: Reuters

Сполучені Штати продовжують переговори щодо завершення війни Росії проти України. Американські представники планують обговорити з Україною та європейськими партнерами гарантії безпеки й повоєнне відновлення української економіки. Зустріч відбудеться на тлі паралельних контактів Вашингтона з Москвою та майбутньої зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Axios.

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Зустріч Віткоффа та Кушнера з представниками України та Європи

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують зустрітися з представниками України та європейських країн у Берліні в четвер, 19 листопада. Головними темами переговорів стануть гарантії безпеки для України та план відновлення її економіки після завершення війни.

За словами американського посадовця, учасники зустрічі працюватимуть над механізмами, які мають стримати Росію від нових нападів на Україну. Також сторони обговорять плани повоєнної відбудови української економіки.

Зустріч у Німеччині відбудеться на тлі активних дипломатичних контактів адміністрації Трампа з Києвом, європейськими столицями та Москвою. Американські представники регулярно спілкуються з українськими і європейськими колегами, водночас продовжуючи переговори з російською стороною.

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Того самого дня Дональд Трамп зустрінеться в Китаї з Путіним і Сі Цзіньпіном. Американський президент заявив, що очікує обговорити з ними війну в Україні. За словами співрозмовника Axios, зустріч у Берліні та поїздка Трампа до Китаю є частинами узгоджених дипломатичних зусиль Вашингтона.

Разом із президентом США до Китаю вирушать державний секретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент і голова апарату Білого дому Стівен Міллер. За інформацією американського посадовця, усі вони поінформовані про перебіг переговорів щодо України.

Що відомо про переговори США з Росією

Майбутня зустріч у Берліні відбудеться через тиждень після того, як Стів Віткофф і Джаред Кушнер закликали Росію представити пропозиції щодо повоєнної архітектури безпеки в Європі. Зокрема, американська сторона хотіла з'ясувати, які кроки Москва готова зробити для зниження напруги.

У Вашингтоні сподіваються, що паралельна робота з різними сторонами допоможе наблизити завершення війни. Водночас одним із ключових питань залишається безпосередня участь європейських країн у переговорах із Росією.

12 листопада американські представники зустрілися в Москві з російським диктатором Володимиром Путіним. А 16 листопада Віткофф і Кушнер провели розмову з його помічником із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим, під час якої обговорили подальші кроки переговорного процесу.

Позиції сторін щодо залучення Європи до наступного раунду переговорів наразі різняться. Віткофф і Кушнер заявляли, що Москва погодилася надати європейцям місце за столом переговорів. Однак Юрій Ушаков 16 листопада заперечив наявність такої домовленості з російською стороною.

Крім того, європейські уряди скептично оцінюють готовність Кремля дотримуватися можливих домовленостей.

Новини.LIVE інформували, що американська сторона визначила три ключові напрями майбутнього України після завершення війни: гарантії безпеки, вступ до Європейського Союзу та масштабну відбудову країни. План відновлення розробляли спільно з європейськими партнерами та Світовим банком, а його реалізація має посилити позиції Києва в переговорах із Росією. Також сторони обговорили відновлення прямого діалогу між Європою та Росією, роль НАТО в безпеці регіону та підготовку до наступної багатосторонньої зустрічі.

Новини.LIVE писали, що Вашингтон працює над порядком денним наступного раунду тристоронніх переговорів України, США та Росії. Також американська сторона намагається налагодити прямий діалог між Москвою та європейськими партнерами й опрацьовує нові пропозиції для подолання розбіжностей. За словами Джареда Кушнера, тривалий мир потребує надійних гарантій безпеки для України та домовленостей, які зменшать ризик повторної війни.