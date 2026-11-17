Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Фото: Reuters

Соединённые Штаты продолжают переговоры о прекращении войны России против Украины. Американские представители планируют обсудить с Украиной и европейскими партнёрами гарантии безопасности и послевоенное восстановление украинской экономики. Встреча состоится на фоне параллельных контактов Вашингтона с Москвой и предстоящей встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Axios.

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Встреча Уиткоффа и Кушнера с представителями Украины и Европы

Спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют встретиться с представителями Украины и европейских стран в Берлине в четверг, 19 ноября. Главными темами переговоров станут гарантии безопасности для Украины и план восстановления её экономики после окончания войны.

По словам американского чиновника, участники встречи будут работать над механизмами, призванными удержать Россию от новых нападений на Украину. Также стороны обсудят планы послевоенного восстановления украинской экономики.

Встреча в Германии состоится на фоне активных дипломатических контактов администрации Трампа с Киевом, европейскими столицами и Москвой. Американские представители регулярно общаются с украинскими и европейскими коллегами, одновременно продолжая переговоры с российской стороной.

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В тот же день Дональд Трамп встретится в Китае с Путиным и Си Цзиньпином. Американский президент заявил, что рассчитывает обсудить с ними войну в Украине. По словам собеседника Axios, встреча в Берлине и поездка Трампа в Китай являются частью скоординированных дипломатических усилий Вашингтона.

Вместе с президентом США в Китай отправятся государственный секретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и глава аппарата Белого дома Стивен Миллер. По информации американского чиновника, все они проинформированы о ходе переговоров по Украине.

Что известно о переговорах США с Россией

Предстоящая встреча в Берлине состоится через неделю после того, как Стив Уиткофф и Джаред Кушнер призвали Россию представить предложения по послевоенной архитектуре безопасности в Европе. В частности, американская сторона хотела выяснить, какие шаги Москва готова предпринять для снижения напряженности.

В Вашингтоне надеются, что параллельная работа с различными сторонами поможет приблизить окончание войны. В то же время одним из ключевых вопросов остается непосредственное участие европейских стран в переговорах с Россией.

12 ноября американские представители встретились в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным. А 16 ноября Уиткофф и Кушнер провели беседу с его помощником по внешней политике Юрием Ушаковым, в ходе которой обсудили дальнейшие шаги в переговорном процессе.

Позиции сторон относительно привлечения Европы к следующему раунду переговоров пока расходятся. Уиткофф и Кушнер заявляли, что Москва согласилась предоставить европейцам место за столом переговоров. Однако Юрий Ушаков 16 ноября опроверг наличие такой договоренности с российской стороной.

Кроме того, европейские правительства скептически оценивают готовность Кремля соблюдать возможные договоренности.

Новини.LIVE сообщали, что американская сторона определила три ключевых направления будущего Украины после завершения войны: гарантии безопасности, вступление в Европейский Союз и масштабное восстановление страны. План восстановления разрабатывался совместно с европейскими партнерами и Всемирным банком, а его реализация должна укрепить позиции Киева в переговорах с Россией. Также стороны обсудили возобновление прямого диалога между Европой и Россией, роль НАТО в безопасности региона и подготовку к следующей многосторонней встрече.

Новини.LIVE писали, что Вашингтон работает над повесткой дня следующего раунда трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Кроме того, американская сторона пытается наладить прямой диалог между Москвой и европейскими партнерами и разрабатывает новые предложения для преодоления разногласий. По словам Джареда Кушнера, прочный мир требует надежных гарантий безопасности для Украины и договоренностей, которые снизят риск повторной войны.