Спецпредставитель США Джаред Кушнер. Фото: Reuters

Специальный посланник президента США Джаред Кушнер заявил, что Вашингтон готовит повестку дня следующего раунда трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Также американская сторона работает над налаживанием прямого диалога между Москвой и европейскими партнерами. По словам Кушнера, в ходе консультаций появились новые идеи, которые могут помочь преодолеть разногласия.

Об этом Джаред Кушнер написал в соцсети X, сообщает Новини.LIVE.

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Спецпредставитель отметил, что после трехсторонних встреч и последующих бесед с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским американская сторона продолжила консультации с представителями обеих стран и европейскими партнерами.

Пост Джареда Кушнера. Фото: скриншот

В настоящее время, по словам спецпосланника, основное внимание сосредоточено на двух направлениях: содействии прямому диалогу между Москвой и европейскими партнерами и подготовке повестки дня следующего раунда трехсторонних переговоров.

Кушнер сообщил, что в ходе обсуждений появилось несколько новых идей. Некоторые из них, по его оценке, могут непосредственно привести к прорывам, а другие — стать основой для новых предложений, которые помогут преодолеть разногласия между сторонами.

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Отдельно Кушнер подчеркнул необходимость надежных гарантий безопасности для Украины и подробных послевоенных договоренностей, которые должны снизить риск новой войны.

"Прочный мир требует надежных гарантий безопасности для Украины и подробных послевоенных договоренностей в сфере безопасности, которые снизят риск новой войны. В наших частных беседах обе стороны понимают, что для завершения этой войны понадобятся практические компромиссы", — написал спецпосланник.

Он также отметил, что НАТО останется ключевым элементом европейской безопасности. В то же время США работают над привлечением европейских партнеров к обсуждению, в частности, вопросов военного взаимодействия, коммуникации, урегулирования конфликтов и снижения напряженности.

По словам Кушнера, окончательное соглашение должны одобрить все соответствующие стороны. Президент США Дональд Трамп будет поддерживать только те договоренности, которые укрепят безопасность Украины и Европы и снизят вероятность будущих конфликтов.

Спецпосланник признал, что переговорный процесс остается сложным, а человеческие потери от войны — разрушительными. В то же время он заверил, что американская сторона продолжит работу над поиском решения и сохранением конфиденциальности деликатных переговоров.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что специальные посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер приступили к работе над крупнейшим с начала полномасштабной войны обменом пленными между Украиной и Россией. Об этом заявили после второго раунда переговоров в Абу-Даби.

Также Новини.LIVE писали, что следующие переговоры о завершении войны могут состояться в Объединенных Арабских Эмиратах или Швейцарии. Владимир Зеленский также подтвердил, что к предстоящим обсуждениям присоединятся представители Европы.