Спецпредставители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Фото: Reuters

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли сообщила в субботу, 14 ноября, что специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер приступили к подготовке к крупнейшему обмену пленными с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Работа над освобождением стала одним из результатов второго раунда переговоров в Абу-Даби.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на пост Анни Келли в социальной сети X.

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Уиткофф и Кушнер работают над масштабным обменом пленными

Анна Келли сообщила в своем посте, что по указанию президента США Дональда Трампа специальные посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер вели активные переговоры и сотрудничали с РФ и Украиной с целью скорейшего завершения войны. Она отметила, что на этой неделе Виткофф и Кушнер провели "исторический" второй раунд переговоров в Абу-Даби. Келли сообщила о планах представителей Соединенных Штатов:

"Встретились с президентами Зеленским и Путиным, обеспечили вовлечение европейских партнеров в предстоящие обсуждения и приступили к работе над крупнейшим взаимным освобождением пленных за время войны. Обнадеживающий прогресс на пути к миру!", — написала она.

Пост Анны Келли. Скриншот: X

Новини.LIVE сообщали, что специальный посланник американского лидера Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что президент США стремится помочь в прекращении боевых действий между РФ и Украиной. По словам Виткоффа, Трамп дал ему указания "положить конец этой войне".

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