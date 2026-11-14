Спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Фото: Reuters

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі повідомила в суботу, 14 листопада, що спеціальні посланники Президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер розпочали підготовку до найбільшого обміну полонених від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Робота над звільненням є одним із результатів другого раунду перемовин в Абу-Дабі.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на допис Анни Келлі в соціальній мережі X.

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Віткофф і Кушнер працюють над масштабним обміном полоненими

Анна Келлі повідомила у своєму дописі, що за вказівкою Президента США Дональда Трампа спеціальні посланники Стів Віткофф та Джаред Кушнер вели активні перемовини та співпрацювали з РФ та Україною задля скорішого завершення війни. Вона зазначила, що на цьому тижні Віткофф та Кушнер провели "історичний" другий раунд переговорів в Абу-Дабі. Келлі повідомила про плани представників Сполучених Штатів:

"Зустрілися з президентами Зеленським і Путіним, забезпечили залучення європейських партнерів до майбутніх обговорень та розпочали роботу над найбільшим взаємним звільнення полонених за час війни. Обнадійливий прогрес на шляху до миру!", — написала вона.

Допис Анни Келлі. Скриншот: X

Новини.LIVE писали, що спецпосланник американського лідера Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що Президент США прагне допомогти в завершенні бойових дій між РФ та Україною. За словами Віткоффа, Трамп дав вказівки "покласти край цій війні".

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Ми інформували, що Президент України Володимир Зеленський повідомив журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець результати перемовин з американською стороною. Він заявив, що очікується наступна зустріч і масштабний обмін полоненими, а також висловив сподівання на завершення війни в Україні.