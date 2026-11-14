США працюють над найбільшим обміном полоненими від початку війни
Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі повідомила в суботу, 14 листопада, що спеціальні посланники Президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер розпочали підготовку до найбільшого обміну полонених від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Робота над звільненням є одним із результатів другого раунду перемовин в Абу-Дабі.
Про це пише Новини.LIVE посилаючись на допис Анни Келлі в соціальній мережі X.
Віткофф і Кушнер працюють над масштабним обміном полоненими
Анна Келлі повідомила у своєму дописі, що за вказівкою Президента США Дональда Трампа спеціальні посланники Стів Віткофф та Джаред Кушнер вели активні перемовини та співпрацювали з РФ та Україною задля скорішого завершення війни. Вона зазначила, що на цьому тижні Віткофф та Кушнер провели "історичний" другий раунд переговорів в Абу-Дабі. Келлі повідомила про плани представників Сполучених Штатів:
"Зустрілися з президентами Зеленським і Путіним, забезпечили залучення європейських партнерів до майбутніх обговорень та розпочали роботу над найбільшим взаємним звільнення полонених за час війни. Обнадійливий прогрес на шляху до миру!", — написала вона.
Новини.LIVE писали, що спецпосланник американського лідера Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що Президент США прагне допомогти в завершенні бойових дій між РФ та Україною. За словами Віткоффа, Трамп дав вказівки "покласти край цій війні".
Ми інформували, що Президент України Володимир Зеленський повідомив журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець результати перемовин з американською стороною. Він заявив, що очікується наступна зустріч і масштабний обмін полоненими, а також висловив сподівання на завершення війни в Україні.