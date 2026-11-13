Уиткофф заявил о намерении Трампа положить конец войне
Президент США Дональд Трамп хоче очолити зусилля, щоб завершити війну між Україною та Росією. Зокрема, для цього він відправив до Дубліна своїх спецпредставників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.
Про це з посиланням на заяву спеціального посланника президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стіва Віткоффа під час спілкування із журналістами передає Новини.LIVE.
Плани Трампа щодо завершення війни в Україні
"Президент Трамп має намір очолити зусилля, щоб покласти край цій війні. Такі інструкції він дав мені та Джареду (Кушнеру, — Ред.). Саме тому ми сьогодні ввечері тут (у Дубліні, — Ред). Саме тому ми прилетіли сюди сьогодні ввечері, щоб зустрітися із президентом (Володимиром Зеленським, — Ред.) прямо і сказати йому прямо — доповісти про деякі позитивні результати, яких, як ми вважаємо, вдалося досягти", — сказав Віткофф.
Також він додав, що перемовини в Абу-Дабі були успішними. Одним із результатів зустрічей має стати найбільший обмін полоненими.
Президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами підтвердив, що готується великий обмін.
"Це буде найбільший, як мені сказали Стів і Джаред, найбільший обмін військовополоненими. І наші солдати повернуться додому", — сказав голова держави.
Новини.LIVE, посилаючись на росЗМІ повідомляв, що вранці 12 листопада спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Москви. Американську делегацію зустрів в аеропорту Внуково спецпредставник президента РФ Дмитрієв. Представники Трампа провели переговори із кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
Кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець повідомляла, що після зустрічі із президентом РФ американські спецпосланці Віткофф і Кушнер прибули до Дубліна. Там вони провели переговори із Президентом України Володимиром Зеленським. Після цієї зустрічі голова держави провів прессконференцію для журналістів.
Також Новини.LIVE з посиланням на заяву Президента України Володимира Зеленського повідомляв, що наступі перемовини можуть відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах або у Швейцарії. До зустрічей долучаться представники Європи. Вони ввійдуть до складу переговорної команди та матимуть право голосу.