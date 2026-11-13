Спецпредставитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент США Дональд Трамп хоче очолити зусилля, щоб завершити війну між Україною та Росією. Зокрема, для цього він відправив до Дубліна своїх спецпредставників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Про це з посиланням на заяву спеціального посланника президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стіва Віткоффа під час спілкування із журналістами передає Новини.LIVE.

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Плани Трампа щодо завершення війни в Україні

"Президент Трамп має намір очолити зусилля, щоб покласти край цій війні. Такі інструкції він дав мені та Джареду (Кушнеру, — Ред.). Саме тому ми сьогодні ввечері тут (у Дубліні, — Ред). Саме тому ми прилетіли сюди сьогодні ввечері, щоб зустрітися із президентом (Володимиром Зеленським, — Ред.) прямо і сказати йому прямо — доповісти про деякі позитивні результати, яких, як ми вважаємо, вдалося досягти", — сказав Віткофф.

Також він додав, що перемовини в Абу-Дабі були успішними. Одним із результатів зустрічей має стати найбільший обмін полоненими.

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами підтвердив, що готується великий обмін.

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"Це буде найбільший, як мені сказали Стів і Джаред, найбільший обмін військовополоненими. І наші солдати повернуться додому", — сказав голова держави.

Новини.LIVE, посилаючись на росЗМІ повідомляв, що вранці 12 листопада спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Москви. Американську делегацію зустрів в аеропорту Внуково спецпредставник президента РФ Дмитрієв. Представники Трампа провели переговори із кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець повідомляла, що після зустрічі із президентом РФ американські спецпосланці Віткофф і Кушнер прибули до Дубліна. Там вони провели переговори із Президентом України Володимиром Зеленським. Після цієї зустрічі голова держави провів прессконференцію для журналістів.

Також Новини.LIVE з посиланням на заяву Президента України Володимира Зеленського повідомляв, що наступі перемовини можуть відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах або у Швейцарії. До зустрічей долучаться представники Європи. Вони ввійдуть до складу переговорної команди та матимуть право голосу.