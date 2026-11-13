Президент Украины Владимир Зеленский вместе со специальными представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером во время пресс-конференции с журналистами 12 ноября 2026 года. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Следующие переговоры о прекращении войны между РФ и Украиной могут состояться в Объединенных Арабских Эмиратах или в Швейцарии. Окончательное решение зависит от команд. Украинцы открыты для предложений.

Об этом в комментарии корреспондентке Новини.LIVE Галине Остаповец во время пресс-конференции с журналистами после встречи со спецпредставителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Дублине сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Место проведения следующих переговоров

"Мы открыты, вы знаете... Мой сигнал был очень прост. Давайте побыстрее, ребята, если можно: сейчас была встреча — давайте дальше", — заявил глава государства.

Он отметил, что Украина может вернуть из плена более тысячи человек — после этого нужно будет двигаться к договоренностям о прекращении огня.

Результаты переговоров с США

Отвечая на вопрос корреспондентки Новини.LIVE Галины Остаповец, Владимир Зеленский назвал три главных позитивных сигнала после встречи со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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"Люди вернутся домой — это первое. Будет следующая встреча — это второе. Дай Бог, чтобы война закончилась — это третье", — сказал президент.

Также он добавил, что есть много вопросов, для решения которых пока недостаточно коммуникации — над этим нужно работать.

Участие Европы в переговорах

Украинский лидер подтвердил, что к следующим мирным переговорам присоединятся представители Европы.

"Мы поговорили с Европой. Европа будет представлена соответствующими людьми. Эта команда сформируется. Все это будет. Европа будет за столом переговоров. Это очень важно для нас. Это было принципиально. Считаю, что мы два года боролись за это", — заявил Владимир Зеленский.

Деэскалация и прекращение огня

По словам украинского лидера, переговорные команды вновь встретятся и будут решать вопросы касательно деэскалации и прекращения войны.

"Наши группы проведут новые встречи, и мы решили работать над повесткой дня, которая касается деэскалации и определенного прекращения огня. Надеюсь, что такая повестка дня будет", — сказал он.

Разблокирование переговоров и согласие всех сторон присоединиться к ним Зеленский считает важным результатом. Подробностей разговора представителей США с Путиным он пока знает немного.

Гарантии безопасности

Глава государства подчеркнул, что от того, на каких условиях завершится война в Украине, будет зависеть будущая безопасность всей Европы.

"Гарантии безопасности для Украины — это уже часть гарантий безопасности Европы, ведь Украина уже является оборонительной линией Европы", — подчеркнул Зеленский.

По его мнению, вступление Украины в НАТО изменило бы архитектуру безопасности, ведь Альянс получил бы новое государство с мощной армией.

Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ сообщал, что утром 12 ноября спецпосланцы США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву. Целью визита стали переговоры с российской стороной. Американскую делегацию встретил в аэропорту Внуково спецпредставитель президента РФ Дмитриев.

Также Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ писал, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Встреча длилась около 2,5 часа. После этого американская делегация покинула территорию Кремля.

Кроме того, журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец сообщала, что после встречи с президентом РФ американские спецпосланцы Уиткофф и Кушнер прибыли в Дублин. Там они провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На данный момент встреча уже завершилась.