Спецпредставник США Джаред Кушнер. Фото: Reuters

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив, що Вашингтон готує порядок денний наступного раунду тристоронніх переговорів України, США та Росії. Також американська сторона працює над налагодженням прямого діалогу між Москвою та європейськими партнерами. За словами Кушнера, під час консультацій з'явилися нові ідеї, які можуть допомогти подолати розбіжності.

Про це Джаред Кушнер написав у соцмережі X, інформує Новини.LIVE.

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Спецпредставник зазначив, що після тристоронніх зустрічей і подальших розмов із президентами Росії та України Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським американська сторона продовжила консультації з представниками обох країн та європейськими партнерами.

Допис Джареда Кушнера. Фото: скриншот

Наразі, за словами спецпосланця, основна увага зосереджена на двох напрямках: сприянні прямому діалогу між Москвою та європейськими партнерами й підготовці порядку денного наступного раунду тристоронніх переговорів.

Кушнер повідомив, що під час обговорень з'явилося кілька нових ідей. Деякі з них, за його оцінкою, можуть безпосередньо призвести до проривів, а інші — стати основою для нових пропозицій, які допоможуть подолати розбіжності між сторонами.

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Окремо Кушнер наголосив на необхідності надійних гарантій безпеки для України та детальних післявоєнних домовленостей, які мають зменшити ризик повторної війни.

"Тривалий мир потребує надійних гарантій безпеки для України та детальних повоєнних безпекових домовленостей, які зменшать ризик нової війни. У наших приватних розмовах обидві сторони розуміють, що для завершення цієї війни знадобляться практичні компроміси", — написав спецпосланець.

Він також зазначив, що НАТО залишатиметься ключовим елементом європейської безпеки. Водночас США працюють над залученням європейських партнерів до обговорень, зокрема щодо військової взаємодії, комунікації, врегулювання конфліктів і зменшення напруги.

За словами Кушнера, остаточну угоду мають погодити всі відповідні сторони. Президент США Дональд Трамп підтримуватиме лише ті домовленості, які зміцнять безпеку України та Європи й зменшать імовірність майбутніх конфліктів.

Спецпосланець визнав, що переговорний процес залишається складним, а людські втрати від війни — руйнівними. Водночас він запевнив, що американська сторона продовжить роботу над пошуком рішення та збереженням конфіденційності чутливих переговорів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що спеціальні посланники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер розпочали роботу над найбільшим від початку повномасштабної війни обміном полоненими між Україною та Росією. Про це заявили після другого раунду переговорів в Абу-Дабі.

Також Новини.LIVE писали, що наступні переговори щодо завершення війни можуть відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах або Швейцарії. Володимир Зеленський також підтвердив, що до майбутніх обговорень долучаться представники Європи.