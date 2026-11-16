Специальный посланник США Джаред Кушнер. Фото: Reuters

Американская сторона определила три ключевых направления, которые должны стать основой будущего Украины после завершения войны. Речь идет о создании гарантий безопасности, дальнейшем продвижении к вступлению в Европейский Союз и масштабном плане восстановления страны.

Об этом сообщил Джаред Кушнер в социальной сети X, передает Новини.LIVE.

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Какие три направления возможны для будущего Украины

По словам спецпосланника США, план восстановления разрабатывался совместно с представителями Европы и Всемирного банка. Об этом Кушнер заявил после беседы с переговорными командами Украины и европейских партнеров.

Реализация этих трех направлений должна укрепить позиции Киева при обсуждении с Россией вопросов, по которым стороны до сих пор не достигли согласия.

Отдельной темой разговора стало возобновление прямого диалога между Европой и Россией.

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"Мы обсудили, как способствовать прямому диалогу между Европой и Россией, которого фактически не было в течение последних четырех лет. Важно, чтобы обе стороны могли напрямую услышать опасения и предложения друг друга, работая вместе ради более стабильного и безопасного будущего для Европы", — сказал спецпредставитель США.

В настоящее время участники переговорного процесса уже работают над повесткой дня следующей многосторонней встречи.

Кроме того, Джаред Кушнер и Стив Виткофф провели отдельную беседу с помощником Путина Юрием Ушаковым, в ходе которой обсудили дальнейшие шаги.

Кушнер также подчеркнул, что НАТО и впредь будет играть центральную роль в обеспечении безопасности Европы:

"НАТО останется важной опорой европейской безопасности. Наша цель — опираться на существующие в Европе институты и соглашения, укрепляя обязательства в области безопасности, коммуникацию, прозрачность и механизмы деэскалации, чтобы достигнутый мир был устойчивым".

По его словам, закрытые дипломатические консультации позволяют постепенно сокращать разногласия между сторонами.

"Любое окончательное мирное соглашение должно быть согласовано как Россией, так и Украиной. Хотя значительная часть публичных дискуссий сосредоточена на разногласиях между сторонами, в ходе серьезных переговоров, проходящих вне поля зрения общественности, продолжают появляться позитивные и конструктивные идеи. Такой обмен мнениями помогает нам искать возможные решения и сокращать существующие разногласия", — написал Кушнер.

Пост Кушнера. Фото: скриншот

Пост Кушнера. Фото: скриншот

Пост Кушнера. Фото: скриншот

Пост Кушнера. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил, что к дальнейшим переговорам с Россией планируется привлечь представителей Франции, Германии, Великобритании, Италии и Польши, а также Еврокомиссии, Евросовета и НАТО. По его словам, 16 ноября Украина, США и европейские партнеры провели очередной разговор на уровне переговорных команд, в ходе которого обсудили следующие шаги по завершению войны. К консультациям присоединились Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Как сообщали Новини.LIVE, Джаред Кушнер заявил, что Вашингтон работает над достижением прочного мира между Украиной и Россией. По его словам, американская команда поддерживает контакты со всеми сторонами и ищет решения, которые не только остановят боевые действия, но и предусмотрят новую систему безопасности, способную предотвратить повторное обострение войны.