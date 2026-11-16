Спецпосланець США Джаред Кушнер. Фото: Reuters

Американська сторона визначила три ключові напрями, які мають стати основою майбутнього України після завершення війни. Йдеться про створення гарантій безпеки, подальший рух до вступу в Європейський Союз та масштабний план відновлення країни.

Про це повідомив Джаред Кушнер повідомив у соцмережі Х, передає Новини.LIVE.

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Які три напрями є можливими для майбутнього України

За словами спецпосланця США, план відбудови напрацьовували спільно з представниками Європи та Світового банку. Про це Кушнер сказав після розмови з переговорними командами України та європейських партнерів.

Реалізація трьох напрямів має посилити позиції Києва під час обговорення з Росією питань, щодо яких сторони досі не досягли згоди.

Окремою темою розмови стало відновлення прямого діалогу між Європою та Росією.

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"Ми обговорили, як сприяти прямому діалогу між Європою та Росією, якого фактично не було протягом останніх чотирьох років. Важливо, щоб обидві сторони могли безпосередньо почути занепокоєння та пропозиції одна одної, працюючи разом задля більш стабільного й безпечного майбутнього для Європи", — сказав спецпредставник США.

Наразі учасники переговорного процесу вже працюють над порядком денним наступної багатосторонньої зустрічі.

Крім того, Джаред Кушнер і Стів Віткофф провели окрему розмову з помічником Путіна Юрієм Ушаковим, під час якої обговорили подальші кроки.

Кушнер також підкреслив, що НАТО й надалі відіграватиме центральну роль у забезпеченні безпеки Європи:

"НАТО залишатиметься важливою опорою європейської безпеки. Наша мета — спиратися на наявні в Європі інституції та угоди, зміцнюючи безпекові зобов’язання, комунікацію, прозорість і механізми деескалації, щоб досягнутий мир був стійким".

За його словами, закриті дипломатичні консультації дають змогу поступово скорочувати розбіжності між сторонами.

"Будь-яка остаточна мирна угода має бути узгоджена як Росією, так і Україною. Хоча значна частина публічних дискусій зосереджена на розбіжностях між сторонами, у ході серйозних переговорів, що відбуваються поза увагою громадськості, продовжують з’являтися позитивні й конструктивні ідеї. Такий обмін думками допомагає нам шукати можливі рішення та скорочувати наявні розбіжності", — написав Кушнер.

Пост Кушнера. Фото: скриншот

Пост Кушнера. Фото: скриншот

Пост Кушнера. Фото: скриншот

Пост Кушнера. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що до подальших переговорів із Росією планують залучити представників Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії та Польщі, а також Єврокомісії, Євроради й НАТО. За його словами, 16 листопада Україна, США та європейські партнери провели чергову розмову на рівні переговорних команд, під час якої обговорили наступні кроки для завершення війни. До консультацій долучилися Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Як повідомляли Новини.LIVE, Джаред Кушнер заявив, що Вашингтон працює над досягненням тривалого миру між Україною та Росією. За його словами, американська команда підтримує контакти з усіма сторонами та шукає рішення, які не лише зупинять бойові дії, а й передбачатимуть нову систему безпеки, здатну запобігти повторному загостренню війни.