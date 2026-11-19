Джаред Кушнер, Стів Віткофф та Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прямують до Берліна для зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Переговори планують провести в межах засідання Коаліції охочих. Серед головних тем — узгодження позиції щодо тривалого миру та майбутніх гарантій безпеки для України.

Про це спецпосланець США Джаред Кушнер повідомив у соцмережі X у четвер, 19 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Про що Кушнер і Віткофф говоритимуть у Берліні

За словами Джареда Кушнера, американська делегація планує провести консультації з українським президентом та європейськими партнерами. Одним із пріоритетів він назвав посилення координації між Україною, США та Європою, а також узгодження спільної позиції щодо ключових елементів тривалого миру.

Кушнер наголосив, що сторони працюють над спільним баченням майбутнього врегулювання війни в Україні. Також під час зустрічей планують підготувати порядок денний і запропонований формат наступного раунду багатосторонніх переговорів.

Які гарантії безпеки для України обговорять у Берліні

Окремою темою консультацій стануть безпекові домовленості, які мають діяти після завершення російсько-української війни. Зокрема, йдеться про надійні гарантії безпеки для України та ширшу систему, яка зміцнить стабільність у Європі й допоможе зменшити ризик майбутніх конфліктів.

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Кушнер також згадав позицію президента США Дональда Трампа щодо завершення війни. За його словами, американський лідер прагне досягти тривалого миру, який зробить безпечнішою всю Європу.

"Президент Дональд Трамп сповнений рішучості завершити цю жахливу війну та забезпечити тривалий мир, який зробить усю Європу безпечнішою", — написав Кушнер у соцмережі X.

Новини.LIVE писали, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер попередили Кремль, що нинішній раунд переговорів може стати останнім шансом укласти мирну угоду на вигідних для Росії умовах. Після переходу контролю над Конгресом США до демократів Вашингтон може посилити військову та фінансову підтримку України й зайняти жорсткішу позицію щодо Москви. Водночас Росія продовжує вимагати передачі їй неокупованих частин Донецької та Луганської областей.

Новини.LIVE раніше інформували, що Віткофф і Кушнер 19 листопада зустрінуться в Берліні з представниками України та європейських країн. Головними темами переговорів стануть гарантії безпеки для України та план відновлення її економіки після завершення війни. Зустріч відбудеться на тлі паралельних переговорів Вашингтона з Москвою та запланованої поїздки Дональда Трампа до Китаю, де він має зустрітися з Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном.