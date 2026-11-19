Президент України Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Україна готується до переговорів із європейськими партнерами та представниками США щодо завершення війни й гарантій безпеки. 19 листопада президент Володимир Зеленський прибув до Берліна разом із командою для участі в зустрічі Коаліції охочих, де будуть представлені понад 40 партнерів.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах. На місці події працює кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Що Україна обговорюватиме на зустрічі в Берліні

За словами Зеленського, серед головних пріоритетів української сторони — посилення протиповітряної оборони, енергетична та фінансова підтримка, дипломатичні питання, а також подальші кроки для завершення війни й забезпечення безпеки.

Президент наголосив, що Україна працює над тим, аби Європа повноцінно брала участь у переговорному процесі, а зустрічі між партнерами були результативними.

Крім того, у Берліні заплановані двосторонні переговори з європейськими партнерами та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Також передбачений окремий формат за участю американської сторони та радників із питань національної безпеки європейських країн.

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Про що говоритимуть на зустрічі Коаліції охочих

Як повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець із Берліна, серед ключових питань зустрічі — завершення війни в Україні та пакет її післявоєнної відбудови.

До переговорного процесу також мають долучитися американські представники Стівен Віткофф і Джаред Кушнер. Вони планують провести консультації щодо подальших переговорів і досягнення тривалого миру.

Українська сторона, зокрема, розраховує отримати подробиці зустрічі президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та очільника Кремля Володимира Путіна.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на зустрічі Коаліції охочих у Берліні планують обговорити можливе розгортання європейського військового контингенту в Україні. Зокрема, учасники переговорів мають визначити, які країни готові направити своїх військових для захисту України від можливого повторного російського вторгнення.

Також Новини.LIVE писали, що спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прямують до Берліна для зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Сторони планують узгодити спільну позицію щодо завершення війни, майбутніх гарантій безпеки для України та порядку денного наступного раунду багатосторонніх переговорів.