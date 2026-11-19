Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Украина готовится к переговорам с европейскими партнерами и представителями США по вопросам прекращения войны и гарантий безопасности. 19 ноября президент Владимир Зеленский прибыл в Берлин вместе со своей командой для участия во встрече Коалиции желающих, на которой будут представлены более 40 партнеров.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях. На месте событий работает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Что Украина будет обсуждать на встрече в Берлине

По словам Зеленского, среди главных приоритетов украинской стороны — усиление противовоздушной обороны, энергетическая и финансовая поддержка, дипломатические вопросы, а также дальнейшие шаги по завершению войны и обеспечению безопасности.

Президент подчеркнул, что Украина работает над тем, чтобы Европа полноценно участвовала в переговорном процессе, а встречи между партнерами были результативными.

Кроме того, в Берлине запланированы двусторонние переговоры с европейскими партнерами и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Также предусмотрен отдельный формат с участием американской стороны и советников по вопросам национальной безопасности европейских стран.

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О чем будут говорить на встрече Коалиции желающих

Как сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец из Берлина, среди ключевых вопросов встречи — завершение войны в Украине и пакет мер по её послевоенному восстановлению.

К переговорному процессу также должны присоединиться американские представители Стивен Виткофф и Джаред Кушнер. Они планируют провести консультации относительно дальнейших переговоров и достижения прочного мира.

Украинская сторона, в частности, рассчитывает получить подробности встречи президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и главы Кремля Владимира Путина.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на встрече Коалиции желающих в Берлине планируется обсудить возможное развертывание европейского военного контингента в Украине. В частности, участники переговоров должны определить, какие страны готовы направить своих военных для защиты Украины от возможного повторного российского вторжения.

Также Новини.LIVE писали, что специальные представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер направляются в Берлин для встречи с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Стороны планируют согласовать общую позицию относительно завершения войны, будущих гарантий безопасности для Украины и повестки дня следующего раунда многосторонних переговоров.