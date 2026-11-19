Встреча Коалиции желающих. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об основных темах встречи Коалиции желающих, в которой принимают участие международные партнеры Украины. Стороны обсуждают дальнейшую финансовую, военную и дипломатическую поддержку страны.

Об этом глава государства написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Какую финансовую помощь Украина обсуждает с ЕС

По словам президента, одним из приоритетов является скорейшая реализация решения Европейского Союза о предоставлении Украине 45 млрд евро для покрытия бюджетных потребностей. Также участники встречи рассматривают возможности укрепления украинской противовоздушной обороны, в частности в рамках механизма PURL.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Особое внимание уделяется зимнему пакету средств перехвата баллистических ракет и созданию новых оборонных возможностей в сотрудничестве с европейскими странами. Кроме того, участники Коалиции желающих обсуждают дипломатические пути достижения мира.

"Благодарен каждому, кто укрепляет нашу защиту и работает над прекращением российской войны", — подытожил Зеленский.

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Как сообщали Новини.LIVE, 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин вместе с командой для участия во встрече "Коалиции желающих". Он подчеркнул важность полноценного участия европейских стран в переговорном процессе и результативность встреч между партнерами.

Как сообщали Новини.LIVE, одной из главных тем встречи "Коалиции желающих" станет возможное размещение европейского военного контингента в Украине в рамках гарантий безопасности. Участники переговоров должны обсудить, какие страны готовы направить своих военных для защиты Украины от возможного повторного вторжения России.