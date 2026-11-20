Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Україна обговорює зі США можливість спільного виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Однак домовленості поки не перейшли в конкретні кроки, а власного виробництва таких боєприпасів країна наразі не має. Водночас Київ прагне прискорити запуск виробництва і в Німеччині, щоб посилити постачання ракет для української ППО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

Реклама

Переговори зі США

За словами глави держави, Україна веде діалог з американською компанією Raytheon щодо запуску спільного виробництва ракет для систем Patriot. Однак, попри позитивні сигнали та рішення, конкретного результату поки немає.

"Ми зараз не виробляємо ракети й на сьогодні не маємо стовідсоткової впевненості в цьому. Є позитивні сигнали, позитивні відповіді, позитивні рішення, але нам потрібні конкретні кроки", — наголосив Зеленський.

Президент також зауважив, що для американських партнерів це питання не лише безпеки, а й бізнесу. Водночас Україна зацікавлена в тому, щоб домовленості якомога швидше перейшли до практичної реалізації.

Читайте також:

Виробництво в Німеччині

Окремо Володимир Зеленський згадав про плани Німеччини виробляти ракети для систем Patriot. За його словами, німецька промисловість має необхідні знання та технічні можливості для цього. Тому затримка пов'язана не з роботою підприємств, а з політичними рішеннями та необхідністю узгодити подальші кроки з американськими партнерами.

Президент зазначив, що обговорював це питання з канцлером Німеччини. Україна зацікавлена в тому, щоб німецьке виробництво запрацювало швидше, і готова допомогти партнерам прискорити цей процес.

"Німецька промисловість знає, що робити з Patriot, і може впоратися без нас. У Німеччині хороша протиповітряна оборона. Тому тут питання політичних рішень і того, як швидше зрушити процес", — пояснив Зеленський.

Він також наголосив, що переговори з американськими партнерами потрібно прискорити. За словами президента, Україна працює над отриманням необхідних ліцензій і сподівається на позитивний результат. Водночас він визнав, що цей процес залишається складним.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна, США та європейські партнери посилюють координацію у переговорах щодо майбутньої безпеки. Під час зустрічі Володимира Зеленського зі Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером і європейськими радниками обговорили гарантії, які мають стримувати Росію. Також ішлося про першу багатосторонню зустріч на рівні команд.

Також Новини.LIVE писали, що президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає удари по Кримському мосту справедливою відповіддю на російські атаки по українській інфраструктурі. Глава держави наголосив, що Крим є територією України, тому вона має право самостійно вирішувати долю об'єктів, розташованих на півострові.