Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає удари по Кримському мосту справедливою відповіддю на російські атаки по українській інфраструктурі. Глава держави наголосив, що Крим є територією України, тому вона має право самостійно вирішувати долю об'єктів, розташованих на півострові.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції в Берліні, відповідаючи на ексклюзивне запитання кореспондентки Новини.LIVE Галини Остаповець.

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