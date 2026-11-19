Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

У четвер, 19 листопада, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна знову завдала серйозних пошкоджень Керченському мосту, назвавши це попередженням для Москви та свідченням слабкості Росії. За його словами, лише протягом жовтня російська армія втратила понад 50 тисяч військовослужбовців, через що Кремль має усвідомити необхідність завершення війни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

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