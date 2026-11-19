Признак слабости РФ: Мерц о ударе Украины по Крымскому мосту
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19 ноября 2026 19:14
Канцлер Германии Фридрих Мерц
В четверг, 19 ноября, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина вновь нанесла серьезные повреждения Керченскому мосту, назвав это предупреждением для Москвы и свидетельством слабости России. По его словам, только в течение октября российская армия потеряла более 50 тысяч военнослужащих, из-за чего Кремль должен осознать необходимость завершения войны.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца.
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