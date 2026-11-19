Канцлер Германии Фридрих Мерц

В четверг, 19 ноября, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина вновь нанесла серьезные повреждения Керченскому мосту, назвав это предупреждением для Москвы и свидетельством слабости России. По его словам, только в течение октября российская армия потеряла более 50 тысяч военнослужащих, из-за чего Кремль должен осознать необходимость завершения войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца.

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