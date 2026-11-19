Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает удары по Крымскому мосту справедливым ответом на российские атаки по украинской инфраструктуре. Глава государства подчеркнул, что Крым является территорией Украины, поэтому она имеет право самостоятельно решать судьбу объектов, расположенных на полуострове.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в Берлине, отвечая на эксклюзивный вопрос корреспондента Новини.LIVE Галины Остаповец.

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