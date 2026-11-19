Володимир Зеленський під час зустрічі. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Україна, США та європейські партнери посилюють координацію у переговорах щодо майбутньої безпеки. Під час зустрічі Володимира Зеленського зі Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером і європейськими радниками обговорили гарантії, які мають стримувати Росію. Також ішлося про першу багатосторонню зустріч на рівні команд.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на главу держави Володимира Зеленського.

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Гарантії для України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та європейськими радниками з питань національної безпеки. За словами глави держави, під час переговорів особливу увагу приділили гарантіям безпеки для України. Вони мають стати реальним стримувальним фактором для Росії.

Зеленський наголосив, що співпраця між Україною, Європою та США на переговорному напрямку стає тіснішою.

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"Із самого початку Україна виступала за такий підхід — максимальну координацію між нами в усьому, що стосується європейської та української безпеки й майбутнього", — зазначив президент.

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Перші багатосторонні переговори

Окремо сторони обговорили підготовку першої багатосторонньої зустрічі на рівні переговорних команд за повноцінної участі європейських представників. Україна розраховує, що американська сторона допоможе організувати її якомога швидше. Під час зустрічі також обговорили можливий формат переговорів і питання, які можуть увійти до порядку денного.

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Зеленський наголосив на необхідності не затягувати процес і якнайшвидше переходити до наступних кроків.

"Чим активніше рухатиметься розмова, тим більше шансів досягнути реального прогресу", — підсумував президент.

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Він також подякував США, європейським країнам та іншим партнерам за підтримку України.

Поїздка до Німеччини

Зазначимо, у четвер, 19 листопада Володимир Зеленський прибув до Берліна у Німеччині, разом із українською командою для участі в зустрічі Коаліції охочих. До переговорів долучились понад 40 партнерів. Серед головних тем — завершення війни, гарантії безпеки для України та її післявоєнна відбудова.

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Українська сторона також планує обговорити посилення протиповітряної оборони, енергетичну й фінансову підтримку. У Берліні передбачені двосторонні переговори Зеленського з європейськими партнерами та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає удари по Кримському мосту справедливою відповіддю на російські атаки по українській інфраструктурі. Глава держави наголосив, що Крим є територією України, тому вона має право самостійно вирішувати долю об'єктів, розташованих на півострові.

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Також Новини.LIVE писали, що президент України Володимир Зеленський висловив надію на те, що президент США Дональд Трамп запросить його на саміт G20, який відбудеться у Маямі у грудні цього року.