Президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами у Берліні. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський висловив надію на те, що президент США Дональд Трамп запросить його на саміт G20, який відбудеться у Маямі у грудні цього року.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами після засідання Коаліції охочих, передає Новини.LIVE.

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Зеленський очікує на запрошення на саміт у Маямі

Зеленський відзначив, що чекає запрошення на саміт у Маямі, адже Україна та США є "близькими союзниками". Крім того, він відзначив, що вже отримує різні сигнали про участь у G20.

"Перш за все, я сподіваюся, що Сполучені Штати запросять Україну. Це означає, що президент Трамп, президент Сполучених Штатів, президент наших близьких союзників запросить своїх близьких союзників — Україну і мене. Ми на це розраховуємо. Якщо ні — то ні", — наголосив президент України.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що 2027 рік може стати викликом для України, адже у політичному керівництві Європи можливі зміни. Президент наголосив, що низка європейських країн наступного року проведе вибори, які можуть виграти політичні сили, що скептично налаштовані щодо допомоги Україні.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше прокоментував журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець удари України по Кримському мосту. Президент вважає удари по переправній споруді справедливою відповіддю на атаки РФ по цивільній інфраструктурі. Крім того, він наголосив, що Крим — це Україна.

До речі, також Зеленський заявляв, що в Україні були б раді розміщенню американських військових баз у рамках гарантій безпеки від партнерів за аналогією статті 5 НАТО.