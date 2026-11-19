Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву спецпредставника президента США Джареда Кушнера про те, що РФ погодилася на гарантії безпеки для України за концепцією статті 5 НАТО. За його словами, поки немає розуміння, як працюватимуть такі умови та чи передбачається розміщення військ союзників на українській території.

Про це Зеленський сказав журналістам після Коаліції охочих, передає Новини.LIVE.

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Гарантії безпеки для України — що обговорюють партнери

Президент наголосив, що США обговорюють з партнерами можливі гарантії безпеки для України за аналогією 5 статті НАТО. Поки не зрозуміло, чи передбачають вони розміщення іноземних військ.

"Ми були б раді американським військовим базам в Україні", — сказав він.

Що таке 5 стаття НАТО

5 стаття Північноатлантичного договору (НАТО) закріплює принцип колективної оборони: збройний напад на одну або кількох держав-членів Альянсу в Європі чи Північній Америці вважається нападом на всіх.

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Нагадаємо, у відповідь на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець Джаред Кушнер розповів, що Москва приймає запропоновані США гарантії безпеки для України за аналогією 5 статті НАТО.

Як відомо, під час пресконференції у Берліні Володимир Зеленський заявив, що РФ програла у цьому році на полі бою й намагається перемогти цивільне населення за допомогою балістики. Він наголосив, що це порушує всі закони війни.