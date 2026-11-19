Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление специального представителя президента США Джареда Кушнера, что РФ согласилась предоставить Украине гарантии безопасности в соответствии с концепцией статьи 5 НАТО. По его словам, пока нет понимания, как будут работать такие условия и предусматривается ли размещение войск союзников на украинской территории.

Об этом Зеленский заявил журналистам после встречи «Коалиции желающих», передает Новини.LIVE.

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Гарантии безопасности для Украины — что обсуждают партнеры

Президент подчеркнул, что США обсуждают с партнерами возможные гарантии безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 НАТО. Пока неясно, предусматривают ли они размещение иностранных войск.

"Мы были бы рады американским военным базам в Украине", — сказал он.

Что такое 5-я статья НАТО

5 статья Североатлантического договора (НАТО) закрепляет принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одно или несколько государств-членов Альянса в Европе или Северной Америке считается нападением на всех.

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Напомним, в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец Джаред Кушнер рассказал, что Москва принимает предложенные США гарантии безопасности для Украины по аналогии со 5-й статьей НАТО.

Как известно, во время пресс-конференции в Берлине Владимир Зеленский заявил, что РФ проиграла в этом году на поле боя и пытается победить гражданское население с помощью баллистики. Он подчеркнул, что это нарушает все законы войны.