Президент Украины Владимир Зеленский в Берлине. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ проиграла Украине на поле боя в 2026 году, а теперь использует баллистическое оружие для того, чтобы нанести удар по гражданскому населению.

Об этом Зеленский сказал во время конференции в Берлине, передает Новини.LIVE.

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Россия пытается с помощью баллистических ракет победить гражданское население

По словам президента, даже у войны есть свои правила, а те, по которым играет РФ — нечестные.

"Россия проиграла 26-й год на поле боя Украине. Безусловно, она изо всех сил пытается победить гражданское население с помощью баллистических ракет. И здесь вопрос не в стойкости людей, а в том, что это просто нечестные правила", — заявил он.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что РФ попытается бороться против единства Европы.

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"Эта война до сих пор была абсолютно бесперспективной. РФ проиграла и эту войну — разъединить Европу. И сегодняшнее наше заседание, я благодарен партнерам, является демонстрацией этого. Я уверен, что Путин поднимал тот или иной вопрос с президентом Трампом. Мы не знаем, о чем они говорили. Я хотел бы сказать всем сегодня — сильная Европа важна не только для Украины во время войны, она важна и для самой Европы", — отметил президент Украины.

Как ранее писал Новини.LIVE, в Берлине Владимир Зеленский также заявил, что РФ отказалась от всех предложений о прекращении огня. В частности, речь шла о деэскалации в сфере энергетики и в Черном море.

Кроме того, на пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что удары Украины по Крымскому мосту являются признаком слабости РФ. Кроме того, он обратил внимание на то, что в течение октября страна-агрессор потеряла на поле боя 50 тысяч военнослужащих.