Президент України Володимир Зеленський у Берліні. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ програла Україні на полі бою у 2026 році, натомість використовує балістику для того, аби перемогти цивільне населення.

Про це Зеленський сказав під час конференції в Берліні, передає Новини.LIVE.

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РФ намагається балістикою перемогти цивільне населення

За словами президента, навіть у війни є свої правила, а ті, за якими грає РФ — нечесні.

"Росія програла 26-й рік на полі бою Україні. Безумовно, дуже пробує і намагається перемогти балістичними ракетами цивільне населення. І тут питання не в стійкості людей, а в тому, що це просто нечесні правила", — заявив він.

Крім того, Зеленський наголосив на тому, що РФ спробує боротися проти єдності Європи.

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"Ця війна до цього часу була абсолютно безперспективною. РФ програла і цю війну — роз'єднати Європу. І сьогодні наше засідання, я вдячний партнерам, це демонстрація цього. Я впевнений, що Путін підіймав питання про те, чи інше з президентом Трампом. Ми не знаємо, про що вони говорили. Я хотів би сказати всім сьогодні — сильна Європа важлива не тільки для України в час війни, вона важлива і для самої Європи", — зазначив президент України.

Як раніше писав Новини.LIVE, у Берліні Володимир Зеленський також заявив, що РФ відмовилася від усіх пропозицій припинення вогню. Зокрема, йшлося про деескалацію у сфері енергетики та в Чорному морі.

Крім того, на пресконференції у Берліні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що удари України по Кримському мосту є ознакою слабкості РФ. Крім того, він звернув увагу на те, що протягом жовтня країна-агресорка втратила на полі бою 50 тисяч військовослужбовців.