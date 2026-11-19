Термінова людина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія протягом року відмовлялася від усіх пропозицій щодо припинення вогню. Йшлося, зокрема, про деескалацію в енергетичній сфері, Чорному морі та інших форматах перемир’я.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції в Берліні, передає Новини.LIVE.

Реклама

За його словами, українська сторона неодноразово пропонувала різні варіанти припинення бойових дій, однак Москва не погодилася на жоден із них.

"На все в Росії відповіли одне — відмовились", — наголосив Зеленський.

Окремо президент розповів про наслідки сьогоднішньої російської атаки на Київ. За його словами, один із ворожих безпілотників пошкодив Володимирський собор, а також будівлі посольств Австрії та Нідерландів.





Читайте також:

Новина доповнюється...

